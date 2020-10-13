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13 октября 2020, вторник, 11:00 68
Экономика 2020-10-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
Росток-холдинг завершил реконструкцию элеватора в Глухове

Росток-холдинг завершил реконструкцию элеватора в Глухове

Ольга Фандорина
Элеватор, Росток-Холдинг
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info

Группа компаний "РОСТОК-ХОЛДИНГ" завершила реконструкцию элеватора в Глухове Сумской области, вложив в модернизацию объекта 2 млн долл., сообщила компания со ссылкой на генерального директора Андрея Шваба.

Согласно проекту, мощности по хранению зерна были увеличены на 27 тыс. т за счет строительства трех дополнительных сооружений. В результате реконструкции общий объем хранения составляет 75 тыс. тонн.

По словам топ-менеджера "РОСТОК-ХОЛДИНГа", элеватор уже находится в эксплуатации и используется для хранения зерна, собранного в хозяйствах группы в ходе летней уборочной кампании. Это позволит компании снизить издержки и потерю качества при хранении продукции в мешках.

"РОСТОК-ХОЛДИНГ" – агропромышленная группа, которая специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Основными бенефициарами выступают Яков Грибов и Виктор Купавцев, владеющие по 49,9% акций компании.

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