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13 октября 2020, вторник, 10:21 122
Выборы 2020-10-13T10:21:01+03:00
Українські Новини
Арахамия давит на ЦИК, чтоб отменить регистрацию списка ОПЗЖ в Николаеве, - ОПЗЖ

Арахамия давит на ЦИК, чтоб отменить регистрацию списка ОПЗЖ в Николаеве, - ОПЗЖ

Павел Твердохлиб
Выборы, Николаев, Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Арахамия
Оппозиционная платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оказывает незаконное давление на ЦИК с целью отменить регистрацию Николаевского городского списка ОПЗЖ". Об этом говорится в тексте заявления партии "Оппозиционная платформа - За життя", размещенном на официальном портале политической силы.

"Представитель партии власти Арахамия "нагибает" ЦИК, чтобы не допустить крупнейшую оппозиционную партию на выборы в Николаевский городской совет.

Суды уже двух инстанций в Николаеве и Одессе установили факт законности регистрации нашей партии, несмотря на давление и то, что заявление о снятии с выборов Николаевского списка ОПЗЖ подала правящая партия "Слуга народа".

Партия "Слуга народа" стремительно теряет рейтинги, а сам Д. Арахамия заявил, что для правящей партии "будет полезно проиграть на местных выборах". Тем не менее, пользуясь "телефонным правом", Д. Арахамия оказывает давление на ЦИК с целью принятия незаконных решений об отмене регистрации Николаевского городского списка ОПЗЖ и политической расправы - роспуске нормально работающей Николаевской городской избирательной комиссии.

Мы заявляем, что подобные действия являются противозаконной попыткой фальсифицировать выборы в Николаеве.

Мы призываем ЦИК не поддаваться политическому давлению со стороны правящей партии и не принимать решений, которые дискредитируют членов Комиссии, нанесут ущерб украинской демократии и поставят под сомнение честность и прозрачность избирательного процесса", - отмечается в тексте документа партии ОПЗЖ.

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