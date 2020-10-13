Скорик вызвал Труханова на публичные теледебаты

Кандидат в мэры Одессы от Оппозиционной платформы - За життя Николай Скорик обратился к действующему градоначальнику Геннадию Труханову обсудить перспективы развития Южной Пальмиры в открытом диалоге во время прямого тоелеэфира. Об этом представитель оппозиционной силы написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемый Геннадий Леонидович!

Взгляните в глаза реальности. Выборов мэра в один тур в Одессе не будет.

Не слушайте льстецов, которые убеждают вас - говорить ничего не надо, за вас говорят ваши дела. Во-первых, это звучит двусмысленно. Во-вторых, одесситы устали от немоты и глухоты городской власти.

Выйдите из привычной зоны комфорта, сойдите с рекламного щита. Нам нужно обсудить будущее Одессы. Наши сограждане должны иметь возможность сознательно выбрать из двух кандидатов, которые вживую задают друг другу вопросы, в том числе и нелицеприятные, и которые дают на них ответы. Так работает демократия во всём мире.

Я предлагаю Вам в ближайшее время провести между нами, как двумя самыми рейтинговыми кандидатами в мэры, открытые дебаты в телевизионном прямом эфире.

Главными победителями на них будут одесситы, избиратели", - подчеркнул в своей заметке в соцсети Николай Скорик.

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