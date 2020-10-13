На COOP-рынке в Сумах реконструировали павильоны и запустили доставку продуктов на дом

На центральном рынке Сум (входит в "Укркоопсоюз") запустили услугу доставки сельхозпродукции покупателям на дом. Об этом сообщили в Сумском облпотребсоюзе, информирует портал uamarket.info.

"Мы взялись осваивать новое для себя направление в сфере услуг, начав с Центрального рынка в Сумах. Теперь плодоовощную продукцию можно заказать, не выходя из дома. Пока для нас это ноу-хау, но есть намерения подобные услуги активно внедрять и увеличивать их перечень", - прокомментировал предправления облпотребсоюза Магомед Галаев.

По его словам, такой сервис - это необходимость.

"У услуг, которые считались традиционно "базарными", появилась альтернатива, например, адресная доставка продуктов питания, которой пользуется все больше людей, экономя при этом свое время. Коронавирус только активизировал этот процесс. Статистика свидетельствует: количество посетителей сельхозрынков заметно уменьшается", - прокомментировал Галаев.

Услуга по доставке - составная часть комплексной реконструкции Центрального рынка Сум. В рамках реконструкции уже открыты новый молочный, рыбный и мясной отделы, оборудованные современными холодильниками, холодными витринами, необходимой системой коммуникаций, проточной водой, канализацией. Важным экологическим решением стало обустройство жироуловителей - специального оборудования для очистки и обезжиривания сточных вод.

Также проект реконструкции предусматривает увеличение числа паркомест около рынка, появятся детские площадки, газоны, деревья и больше мест для отдыха.

Центральный рынок в Сумах построили в 1985 году.

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