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  • Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и заплакал во время военного парада
12 октября 2020, понедельник, 23:35 319
Азия 2020-10-12T23:37:26+03:00
Українські Новини
Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и заплакал во время военного парада

Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и заплакал во время военного парада

Александр Савич
КНДР, Северная Корея, Ким Чен Ын, Военный парад

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь 75-летия создания Трудовой партии Кореи извинился перед корейцами за свои ошибки во время борьбы с коронавирусом и заплакал, тогда как ранее сообщалось, что в Северной Корее заявили о первом подозрении на коронавирус лишь в июле. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что подобные извинения и признания существования ошибок в решениях Ким Чен Ына являются очень редким событием.

"Наш народ оказал мне доверие, высокое, как небо, и глубокое, как море, но мне не всегда удавалось удовлетворительно соответствовать этому. Мне очень жаль", – сказал Ким Чен Ын во время своей речи на торжественном параде в Пхеньяне.

Сообщается, что все присутствующие на параде были без масок.

Эксперты заявляют, что эта речь была демонстрацией растущего давления на его режим. Ким Чен Ын упомянул три бедствия, с которыми сталкивается его народ: Covid-19, международные санкции и стихийные бедствия.

"Хотя на меня возложена важная ответственность – возглавить эту страну, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, благодаря доверию всего народа, моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наш народ от жизненных трудностей", – сказал также Ким Чен Ын.

Также во время парада Ким Чен Ын представил новую межконтинентальную баллистическую ракету-монстра, способную достичь материковой части США. Эксперты уже заявили, что эта ракета станет одной из крупнейших мобильных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в мире, если она будет введена в эксплуатацию.

Как сообщали Українські новини, в апреле СМИ сообщали о смерти Ким Чен Ына, однако оказалось, что это не более, чем слухи.

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Ким Чен Ын. Фото: wikipedia.org
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