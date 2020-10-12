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12 октября 2020, понедельник, 19:22 494 Видео
Экономика 2020-10-12T19:31:37+03:00
Українські Новини
В области катастрофа: Всеукраинский конгресс фермеров отправил зерновоз с помощью в Бессарабию, страдающую от

В области катастрофа: Всеукраинский конгресс фермеров отправил зерновоз с помощью в Бессарабию, страдающую от засухи

Татьяна Зотова
Фермеры, Засуха, Иван Слободяник, Всеукраинский конгресс фермеров, Агрострахование, ВКФ
Зерновоз с помощью фермерам Одесской области. Фото: farmers.org.ua
Зерновоз с помощью фермерам Одесской области. Фото: farmers.org.ua

Всеукраинский конгресс фермеров (ВКФ) отправил 1-й зерновоз с помощью фермерам Одесской области в ​​село Трудовое Килийского района. Зерновоз ехал через Киев, чтобы привлечь внимание властей к гуманитарной катастрофе в Бессарабии, которую вызвала 2-летняя засуха.

Об этом говорится на официальном сайте ВКФ.

"Во всей Одесской области катастрофа, - сказал килийский фермер Александр Пересунько. - Требуется орошение, нужна компенсация страхового платежа. А помощи от государства нет, хотя к нам приезжал Президент и представители правительства, обещали помощь, но ничего до сих пор не сделали. Мы заложили уже все имущество в кредиты, денег нет".

Председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник сообщил, что это первый зерновоз для Бессарабии, другие пока в дороге. Помощь собирали участники конгресса по всей Украине: "До сих пор одесские аграрии не дождались никакой компенсации из-за засухи, и есть большие сомнения, что она вообще будет. Мы решили помочь коллегам-фермерам из Бессарабии. Собрали из других хозяйств семена, горючее, удобрения".

По данным Одесской областной государственной администрации, в этом году из-за жары потери местных аграриев составляют 6,5 млрд гривен. Это 1,2 млрд гривен недополученных средств в бюджет. Учитывая тот факт, что фермерские хозяйства является бюджетообразующими для многих районов области, будет страдать от недофинансирования социальная инфраструктура.

"Чтобы подобная ситуация не повторилась в следующем году, мы сейчас настаиваем на введении компенсации страхового платежа - это тот инструмент, который бы помог избежать разговоров о компенсации 5-6 тысяч гривен и существенно помог хозяйствам восстановиться от засухи", - заявил Слободяник.

Всеукраинский конгресс фермеров продолжает сбор помощи фермерам Одесской области. Всех желающих помочь просят обращаться по номеру телефона, который указан на веб-сайте ВКФ. По нему можно узнать всю необходимую информацию и, при необходимости, связаться с агропредприятиями, нуждающихся в помощи.

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