На Днепровской набережной в Киеве на несколько дней частично ограничат движение

Вслед за частичным ограничением движения на Днепровском спуске в Киеве, также стало известно, что в столице частично ограничат движение на участках Днепровской набережной на несколько дней. Об этом сообщает КГГА. Сообщается, что 13-14 и 14-15 октября будет ограничено движение транспорта на участках Днепровской набережной. "Дорожники будут устанавливать верхние слои асфальтобетонного покрытия в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Так, движение ограничат: с 6:00 13 октября до 6:00 14 октября – от Русановского канала до проспекта Тычины.с 6:00 14 октября до 6:00 15 октября – от проспекта Тычины до Русановского канала", – сообщают в КГГА. Как сообщали Українські новини, в Киеве на 2 недели частично ограничили движение на проспекте Степана Бандеры. Также в столице частично ограничено движение транспорта на Южном мосту и на улице Бульварно-Кудрявской, где также проходят ремонтные работы.