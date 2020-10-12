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12 октября 2020, понедельник, 17:54 211
Общество 2020-10-12T17:54:01+03:00
Українські Новини
На Днепровской набережной в Киеве на несколько дней частично ограничат движение

На Днепровской набережной в Киеве на несколько дней частично ограничат движение

Александр Савич
Киев, Ремонт дорог, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Движение на Днепровской набережной в Киеве ограничат. Фото: pixabay
Движение на Днепровской набережной в Киеве ограничат. Фото: pixabay

Вслед за частичным ограничением движения на Днепровском спуске в Киеве, также стало известно, что в столице частично ограничат движение на участках Днепровской набережной на несколько дней. Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что 13-14 и 14-15 октября будет ограничено движение транспорта на участках Днепровской набережной.

"Дорожники будут устанавливать верхние слои асфальтобетонного покрытия в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Так, движение ограничат:

с 6:00 13 октября до 6:00 14 октября – от Русановского канала до проспекта Тычины.

с 6:00 14 октября до 6:00 15 октября – от проспекта Тычины до Русановского канала", – сообщают в КГГА.

Как сообщали Українські новини, в Киеве на 2 недели частично ограничили движение на проспекте Степана Бандеры.

Также в столице частично ограничено движение транспорта на Южном мосту и на улице Бульварно-Кудрявской, где также проходят ремонтные работы.

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