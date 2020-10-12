Столичные власти на днях выделили из резервного фонда бюджета города 30 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков коммунальных медучреждений. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы в дальнейшем работаем и над увеличением коек в медучреждениях для лечения больных COVID-19, и над обеспечением больниц и медиков всем необходимым. Хочу сообщить, что на днях город дополнительно выделил из резервного фонда столицы почти 30 млн гривен. - Это средства на закупку коммунальными медучреждениями средств индивидуальной защиты, - сказал Кличко. - За выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что врачи сегодня рискуют больше, потому что находятся в контакте с больными пациентами. Поэтому, чтобы защитить себя и предотвратить передачу инфекции, медики должны соблюдать правила инфекционного контроля и использования средств индивидуальной защиты. Закупка таких средств, по словам мэра, позволит уменьшить распространение заболеваемости среди медицинских работников.

Виталий Кличко напомнил, что в конце марта город выделил более 260 млн грн из резервного фонда бюджета столицы на мероприятия по противодействию распространению коронавируса. Тогда за эти средства для больниц приобрели средства индивидуальной защиты, необходимое оборудование и лекарства. Отдельно город также выделяет деньги на ремонт систем снабжения кислорода в больницах и закупку кислородных концентраторов.

"Мы сегодня делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения вируса. И чтобы оказывать необходимую помощь больным COVID-19. Но здесь важны совместные усилия и власти, и государственного. Отдельно действовать в такой ситуации не получится. Ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Поэтому я и обратился к премьеру и министру здравоохранения выполнить обещания и предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. В частности, в учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. У них есть более 11000 койкомест, - подчеркнул мэр. - Потому что сейчас начали говорить о мобильных госпитале. Но где логика, если есть столько свободных мест в медучреждениях, где есть все условия и квалифицированный персонал?! Но ответа на мое обращение город до сих пор не получил", - отметил Виталий Кличко.



Он также сообщил, что сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1787 больных коронавирусом, из них 38 детей. 370 пациентов - в тяжелом состоянии, 562 получают кислородную поддержку, 33 - под аппаратами ИВЛ. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. От пневмонии в столичных медучреждениях лечатся 639 больных.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости