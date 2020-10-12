подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Из резервного фонда столицы дополнительно выделят 30 млн гривен на индивидуальную защиту для медиков, — мэр Кличко
12 октября 2020, понедельник, 17:37 560
Политика 2020-10-12T18:00:32+03:00
Українські Новини
Из резервного фонда столицы дополнительно выделят 30 млн гривен на индивидуальную защиту для медиков, — мэр Кл

Из резервного фонда столицы дополнительно выделят 30 млн гривен на индивидуальную защиту для медиков, — мэр Кличко

Елена Новикова
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Столичные власти на днях выделили из резервного фонда бюджета города 30 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков коммунальных медучреждений. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы в дальнейшем работаем и над увеличением коек в медучреждениях для лечения больных COVID-19, и над обеспечением больниц и медиков всем необходимым. Хочу сообщить, что на днях город дополнительно выделил из резервного фонда столицы почти 30 млн гривен. - Это средства на закупку коммунальными медучреждениями средств индивидуальной защиты, - сказал Кличко. - За выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что врачи сегодня рискуют больше, потому что находятся в контакте с больными пациентами. Поэтому, чтобы защитить себя и предотвратить передачу инфекции, медики должны соблюдать правила инфекционного контроля и использования средств индивидуальной защиты. Закупка таких средств, по словам мэра, позволит уменьшить распространение заболеваемости среди медицинских работников.

Виталий Кличко напомнил, что в конце марта город выделил более 260 млн грн из резервного фонда бюджета столицы на мероприятия по противодействию распространению коронавируса. Тогда за эти средства для больниц приобрели средства индивидуальной защиты, необходимое оборудование и лекарства. Отдельно город также выделяет деньги на ремонт систем снабжения кислорода в больницах и закупку кислородных концентраторов.

"Мы сегодня делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения вируса. И чтобы оказывать необходимую помощь больным COVID-19. Но здесь важны совместные усилия и власти, и государственного. Отдельно действовать в такой ситуации не получится. Ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Поэтому я и обратился к премьеру и министру здравоохранения выполнить обещания и предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. В частности, в учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. У них есть более 11000 койкомест, - подчеркнул мэр. - Потому что сейчас начали говорить о мобильных госпитале. Но где логика, если есть столько свободных мест в медучреждениях, где есть все условия и квалифицированный персонал?! Но ответа на мое обращение город до сих пор не получил", - отметил Виталий Кличко.


Он также сообщил, что сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1787 больных коронавирусом, из них 38 детей. 370 пациентов - в тяжелом состоянии, 562 получают кислородную поддержку, 33 - под аппаратами ИВЛ. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. От пневмонии в столичных медучреждениях лечатся 639 больных.

Больше новостей о:

Блокировка российских приложений Google и Apple может "заблочить" другие программы
Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума
Новости
В киевском Дворце спорта, где могут сделать госпиталь для больных Covid-19, проходит ярмарка 18:15
Киево-Могилянская академия в основном перешла на "дистанционку" с начала сентября 18:13
На Днепровской набережной в Киеве на несколько дней частично ограничат движение 17:54
Курс гривны на межбанке после выходных продолжил снижаться 17:47
Пытки и нарушение прав на медицинское лечение — наиболее распространенные проблемы в тюрьмах 17:37
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok