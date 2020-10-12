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  • Киев будет строить перерабатывающие предприятия вместо свалок, — мэр Кличко
12 октября 2020, понедельник, 17:19 531
Политика 2020-10-12T19:00:05+03:00
Українські Новини
Киев будет строить перерабатывающие предприятия вместо свалок, — мэр Кличко

Киев будет строить перерабатывающие предприятия вместо свалок, — мэр Кличко

Елена Новикова
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

На полигоне №5 в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку полигона к закрытию. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"Полигон №5 в Подгорцах - это крупнейшая свалка в Украине. За год на нее свозят более 450 000 тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию, - сказал Кличко. - Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию ​​очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовки к его закрытию", - сообщил Кличко.

По его словам, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сегодня закупают необходимое оборудование.

Мэр отметил, что процесс будет длительным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигона. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий", - отметил Виталий Кличко.

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