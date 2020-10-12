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  • За 9 месяцев Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 5,6%
12 октября 2020, понедельник, 11:56 239
Экономика 2020-10-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
За 9 месяцев Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 5,6%

За 9 месяцев Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 5,6%

Александр Дмитриенко
Group DF, Валки-Ильменит, ильменит, Междуреченский ГОК
Добыча ильменитовой руды. Фото: пресс-служба Group DF
Добыча ильменитовой руды. Фото: пресс-служба Group DF

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область) увеличили производство ильменитового концентрата на 5,6% до 93 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Третий квартал у нас стабильный рост объемов производства, все контракты перед покупателями нашей продукции выполнены на 100%. 42% продукции было экспортировано европейским клиентам. Производственные и инвестиционные планы полностью выполнены. С начала года капитальные инвестиции составили более 89 млн гривен. Проходит плановое обновление основных фондов, покупается современное оборудование, которое позволяет более эффективно управлять всем технологическим процессом добычи и обогащения руды. В наших планах и далее увеличивать объемы производства основной продукции. Мы уверенны в будущем постепенном восстановлении глобальных рынков, на которых мы работаем", – прокомментировал председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" Сергей Косенко.

Согласно сообщению, слаженная работа горно-обогатительных комбинатов дает и социальный эффект: средняя зарплата на комбинатах выросла до 13,2 тыс. гривен; рост налоговых отчислений составил 7,2% (в бюджеты разных уровней было уплачено 76,3 млн гривен).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2% до 150 тыс. тонн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).

Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.

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