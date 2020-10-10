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10 октября 2020, суббота, 18:32 117
Наука 2020-10-10T18:33:27+03:00
Українські Новини
Озоновая дыра над Антарктидой достигла своих максимальных размеров за последние 15 лет

Озоновая дыра над Антарктидой достигла своих максимальных размеров за последние 15 лет

Константин Долгий
Экология, Наука, Антарктида, Озоновая дыра
Вид на Землю из космоса. Фото: depositphotos.com
Вид на Землю из космоса. Фото: depositphotos.com

В то время космический зонд Европейского космического агентства выявил на поверхности Марса наличие озона и углерода, специалисты Службы мониторинга атмосферы Copernicus заявили о рекордном расширении размеров озоновой дыры над Антарктидой.

Об этом пишут Аспекты со ссылкой на доклад Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Специалисты отметили, что возникновение озоновой дыры является постоянным явлением, однако из года в год ее площадь значительно варьируется. Так, например, в 2015 году над Антарктидой образовалась маленькая дыра, а уже в 2018 году — ее признали рекордно огромной.

В ходе измерений, которые ученые провели на высоте до 25 километров, удалось выяснить, что в 2020 году размеры дыры в озоновом слое достигли своих рекордных размеров за последние 15 лет и составляют приблизительно 23 млн километров.

В Copernicus объяснили, что за снижением уровня озона над Южным полюсом Земли стоят холодные полярные вихри и искусственные вещества, в частности хладагенты, выбрасываемые в атмосферу. И хотя использование подобных веществ было запрещено еще в 1980 году, они до сих продолжают жить в атмосферном воздухе.

"Они будут с нами еще много десятилетий. Но если бы мы ничего не предприняли, все было бы гораздо хуже", — подчеркнули специалисты.

Благодаря отказу от хладагентов размеры сегодняшней озоновой дыры на 3-4 млн километров меньше, чем могло бы быть 20 лет назад. Тем не менее, подчеркивают ученые, они нанесли сильный вред озоновому слою и на его восстановление уйдет не одно десятилетие.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Антарктиде обнаружили водоросли, которые расцветали поверх тающего снега. Подобное явление, отметили ученые, свидетельствуют о серьезных климатических изменениях на Земле.

Также сообщалось, что европейское отделение организации Greenpeace подсчитали, что животноводство и связанная с ним деятельность стала выбросило в атмосферу больше СО2, чем автомобили.

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