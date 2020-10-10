"Батькивщина" проконтролирует реконструкцию сквера им. Чкалова по просьбе киевлян

Столичный эпицентр литературной жизни Украины — сквер им. Чкалова расширят и обустроят. Для сохранения и благоустройства сквера будет подписан трехсторонний договор с городом. Каждый шаг восстановления сквера будет обсуждаться с обществом. Все будет открыто, публично, прозрачно и честно.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время встречи с общиной.

Как передает пресс-служба, в "Батькивщину" обратились 70 выдающихся киевлян — герои Украины, академики, профессора, лауреаты Национальных премий, народные артисты, дипломаты, писатели, художники, журналисты с просьбой помочь сохранить и привести в порядок сквер им. Чкалова, который в 2025 году будет праздновать 100-летие.

"Этот сквер должен стать современным художественным центром, вроде парижского Монмартра. Чкаловский — не только собственность жителей по улице Гончара, это достояние всех киевлян. Поэтому необходимо внести его в реестр памятников архитектуры. Но проблема в том, что у нас есть культурное достояние, которому не хватает финансирования", — отметил Кучеренко.

Политик подчеркнул, что киевляне просят переименовать сквер на "Писательский", поскольку вокруг расположены "писательские" дома, среди них Ролит, где жили Владимир Сосюра, Павел Тычина, Михаил Стельмах, Олесь Гончар и другие. В доме, который выходит окнами на сквер сейчас живет поэтесса Лина Костенко.

"Мы проконтролируем, чтобы реконструкция осуществлялась с учетом сохранения площади сквера. В проект предусмотрен ремонт фонтана Термена, в котором сейчас не действует слив. Хотя раньше воду из фонтана продавали для питья. Будет расширена детская площадка, а также создана современная спортплощадка. Кроме этого, будет построена общественная уборная. И, конечно, будут обновлены зеленые насаждения, газоны, полив", — рассказал парламентарий.

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