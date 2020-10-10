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10 октября 2020, суббота, 16:51 449
Общество 2020-10-10T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Батькивщина" проконтролирует реконструкцию сквера им. Чкалова по просьбе киевлян

"Батькивщина" проконтролирует реконструкцию сквера им. Чкалова по просьбе киевлян

Константин Долгий
Киев, Киевская область, Сквер, благоустройство, ВО Батькивщина, Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко. Фото: пресс-служба ВО
Алексей Кучеренко. Фото: пресс-служба ВО "Батькивщина"

Столичный эпицентр литературной жизни Украины — сквер им. Чкалова расширят и обустроят. Для сохранения и благоустройства сквера будет подписан трехсторонний договор с городом. Каждый шаг восстановления сквера будет обсуждаться с обществом. Все будет открыто, публично, прозрачно и честно.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время встречи с общиной.

Как передает пресс-служба, в "Батькивщину" обратились 70 выдающихся киевлян — герои Украины, академики, профессора, лауреаты Национальных премий, народные артисты, дипломаты, писатели, художники, журналисты с просьбой помочь сохранить и привести в порядок сквер им. Чкалова, который в 2025 году будет праздновать 100-летие.

"Этот сквер должен стать современным художественным центром, вроде парижского Монмартра. Чкаловский — не только собственность жителей по улице Гончара, это достояние всех киевлян. Поэтому необходимо внести его в реестр памятников архитектуры. Но проблема в том, что у нас есть культурное достояние, которому не хватает финансирования", — отметил Кучеренко.

Политик подчеркнул, что киевляне просят переименовать сквер на "Писательский", поскольку вокруг расположены "писательские" дома, среди них Ролит, где жили Владимир Сосюра, Павел Тычина, Михаил Стельмах, Олесь Гончар и другие. В доме, который выходит окнами на сквер сейчас живет поэтесса Лина Костенко.

"Мы проконтролируем, чтобы реконструкция осуществлялась с учетом сохранения площади сквера. В проект предусмотрен ремонт фонтана Термена, в котором сейчас не действует слив. Хотя раньше воду из фонтана продавали для питья. Будет расширена детская площадка, а также создана современная спортплощадка. Кроме этого, будет построена общественная уборная. И, конечно, будут обновлены зеленые насаждения, газоны, полив", — рассказал парламентарий.

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