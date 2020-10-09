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  • Кабмин предложил полностью передать регулирование предприятий тепло- и водоснабжения органам местного самоуправления
09 октября 2020, пятница, 20:45 19
Кабмин 2020-10-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин предложил полностью передать регулирование предприятий тепло- и водоснабжения органам местного самоупра

Кабмин предложил полностью передать регулирование предприятий тепло- и водоснабжения органам местного самоуправления

Константин Долгий
государственное регулирование, расширение полномочий местной власти, Кабинет Министров Украины, Министерство развития общин и территорий
Отопительный сезон. Фото: Pixabay
Отопительный сезон. Фото: Pixabay

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде окончательно передать полномочия по регулированию предприятий тепло- и водоснабжения органам местного самоуправления.

Соответствующий законопроект правительство решило направить в парламент на заседании в пятницу, передают Українськi Новини.

Согласно тексту законопроекта, предлагается закрепить полномочия регулирования предприятий водоснабжения и водоотведения за органами местного самоуправления, полностью лишив соответствующих полномочий Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

При этом Кабмин будет устанавливать лицензионные условия для таких предприятий и утверждать порядок формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Устанавливать соответствующие тарифы будут органы местного самоуправления.

В сфере теплоснабжения за НКРЭКУ предлагается оставить регулирование только тех субъектов хозяйствования, которые производят тепловую энергию на теплоцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках.

Деятельность остальных предприятий теплоснабжения, включая утверждение тарифов на их услуги, будет регулироваться органами местного самоуправления.

По данным Министерства развития общин и территорий, по состоянию на текущий момент НКРЭКУ регулирует деятельность 27 предприятий теплоснабжения и 53 предприятий водно-канализационного хозяйства.

Министерство рассчитывает, что полномочия по регулирования деятельности предприятий тепло- и водоснабжения будут окончательно переданы до 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Министерстве развития общин и территорий заявили, что снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020/2021 годов возможно при сохранении стабильности цены на газ.

Также сообщалось, что общая готовность котельных, теплосетей и домов к отопительному сезону 2020/2021 превышает 95%.

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