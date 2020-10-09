Кабинет Министров предлагает Верховной Раде окончательно передать полномочия по регулированию предприятий тепло- и водоснабжения органам местного самоуправления. Соответствующий законопроект правительство решило направить в парламент на заседании в пятницу, передают Українськi Новини. Согласно тексту законопроекта, предлагается закрепить полномочия регулирования предприятий водоснабжения и водоотведения за органами местного самоуправления, полностью лишив соответствующих полномочий Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом Кабмин будет устанавливать лицензионные условия для таких предприятий и утверждать порядок формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение. Устанавливать соответствующие тарифы будут органы местного самоуправления. В сфере теплоснабжения за НКРЭКУ предлагается оставить регулирование только тех субъектов хозяйствования, которые производят тепловую энергию на теплоцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках. Деятельность остальных предприятий теплоснабжения, включая утверждение тарифов на их услуги, будет регулироваться органами местного самоуправления. По данным Министерства развития общин и территорий, по состоянию на текущий момент НКРЭКУ регулирует деятельность 27 предприятий теплоснабжения и 53 предприятий водно-канализационного хозяйства.Министерство рассчитывает, что полномочия по регулирования деятельности предприятий тепло- и водоснабжения будут окончательно переданы до 2021 года. Как сообщали Українськi Новини, ранее в Министерстве развития общин и территорий заявили, что снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020\/2021 годов возможно при сохранении стабильности цены на газ. Также сообщалось, что общая готовность котельных, теплосетей и домов к отопительному сезону 2020\/2021 превышает 95%.