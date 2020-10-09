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09 октября 2020, пятница, 14:42 343
Общество 2020-10-09T15:00:02+03:00
Українські Новини
Мест не хватает. Кличко простит у Шмыгаля и Степанова больничные койки для пациентов в Киеве

Мест не хватает. Кличко простит у Шмыгаля и Степанова больничные койки для пациентов в Киеве

Кира Молчанова
Киев, Больницы, Коронавирус, Владимир Кличко, коронавирус в Киеве
Больница. Фото: Pexels
Больница. Фото: Pexels

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко просит премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максим Степанов предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медицинских учреждениях.

Об этом Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания и предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", - отметил мэр столицы.

Клчико добавил, что киевская власть постепенно увеличивала количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация.

"Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение и постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тыс. коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих мест - уже более 70%", - сказал он.

Кличко отметил, что сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации.

Так, на данный момент в стационарах столичных медучреждениях лечатся 1 675 больных коронавирусом, из них 36 детей.

При этом 338 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 527 - получают кислородную поддержку, 46 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больных.

Кличко подчеркнул, что с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордных 567 человек до 26 463, умерших - на 10 до 463.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

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