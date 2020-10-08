Народный депутат Гео Лерос передал правоохранителям компьютер, изъятый у юриста, "смотрящего за Киевом" – Дениса Комарницкого. На нем, среди прочих документов, хранились и такие, которые касаются скандальной застройки "Подол Гранд Винтаж". Однако, по словам парламентария, это расследование тормозят лично Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На компьютере юриста, "смотрящего за Киевом", Дениса Комарницкого, который оказался в распоряжении народного депутата Гео Лерос и был передан им в правоохранительные органы, хранились, в частности, документы по нелегальному строительству элитного ЖК "Подол Гранд Винтаж", вокруг которого уже несколько лет подряд не утихают скандалы.

По словам парламентария, правоохранители успели возбудить уголовное производство и даже провели у Комарницкого повторные обыски, но затем в дело вмешались "сверху", а именно – президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак, пленки с доказательствами коррумпированности которого ранее обнародовал Гео Лерос, после чего был исключен из партии "Слуга народа".

Парламентарий призвал общественность и СМИ максимально способствовать огласке этой ситуации, ведь только так можно надеяться на объективное расследование и справедливое наказание для виновных. Об этом Гео Лерос заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook-сообществе "Злые киевляне".

"В прошлом году были обыски у Дениса Комарницкого. Это "смотрящий" за Киевом, который отвечает за все инфраструктурные объекты, строительство, землю, другие моменты. И силовики изъяли компьютер юриста Комарницкого, на котором находились все "понятийки", договоры, "схемы", распределения, что, как и кому давать и тому подобное. Среди этих документов также были бумаги, связанные со скандальной застройкой "Подол Гранд Винтаж", – отметил Гео Лерос.

По словам нардепа, все документы он передал в НАБУ, а копию – в Нацполицию, где по этому поводу открыли уголовное производство, в рамках которого в июле этого года уже даже были проведены повторные обыски у Комарницкого.

"Но вмешался Офис Президента, в частности Зеленский и Ермак, что видно по последним записям, которые я изложил – но это дело уже "замяли". Поэтому без огласки, общественного резонанса – надеяться на то, что будет установлена справедливость и кто-то понесет ответственность – я искренне сомневаюсь. По крайней мере, на сегодняшний день – пока не сменилась власть. Поэтому необходимо этой истории давать публичную огласку, чтобы добиться результатов", – рассказал Гео Лерос.

Напомним, незаконное строительство ЖК "Подол Гранд Винтаж" по адресу Вознесенский спуск, 28-30 ведется с 2018 года. Все это время местные активисты протестовали против застройки, ведь Подол не рассчитан на то, чтобы принять сотни новых семей – там просто нет надлежащей ни социальной, ни инженерной, ни транспортной инфраструктуры.

В начале 2019-го суд остановил строительство из-за многочисленных нарушений в получении разрешительной документации. Однако застройщик – "Эдельбург Девелопмент" – не сдавался, и в 2020-м, в разгар карантина из-за пандемии, строительство ЖК возобновилось.

По данным адвоката, партнера юридической компании Миллер Маси Найем, представители "Эдельбург Девелопмент" пытались через взятку руководству ГБР замять уголовное производство №62019100000000641, в котором фигурируют компания "Эдельбург Девелопмент", ее бенефициар Сергей Кучер и, собственно, ЖК "Подол Гранд Винтаж".

В то же время у местных активистов – жителей Подола, которые выступали против этой застройки, в частности, проводили расследование против застройщика, массово прошли обыски. Более того, некоторые из них обвиняют в создании ОПГ.

Бывший нардеп, правозащитник и известный защитник исторического наследия Киева Игорь Луценко назвал эти обвинения очевидно надуманными.

"Такое случается раз в сколько-то лет, чтобы так обнаглели правоохранители: за деньги застройщиков прессовать самих активистов. Вот сейчас пожалуй случай такой уникальный, когда очевидно, что незаконная застройка, у слепых людей отжали участок, построили там элитное имущество, и людям со слепотой там ничего не достанется – это всем Киеву очевидно, что там происходит", – отметил он в своем видеообращении.

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