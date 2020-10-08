Дмитрий Сологуб устроил скандал перед иностранными инвесторами, — СМИ

Заместитель председателя правления НБУ в среду поскандалил с исполняющим обязанности председателя Юрием Гелетием перед инвесторами.

Об этом пишут "Економічні новини".

"Инвесторы спросили представителей НБУ об истории с выговором Совета НБУ Рожковой и Сологубу. Гелетий говорил о том, что работникам НБУ важно соблюдать политики единого голоса, избегать разницы в коммуникациях ... Сологуб вышел из себя. Он обвинил Гелетия в том, что тот ничего не понимает в стратегии коммуникаций, а сам Сологуб ничего не нарушает и будет говорить, что хочет", - сообщил источник.

По информации собеседника издания, ряд инвесторов отметили, что были удивлены грубым тоном разговора со стороны Дмитрия Сологуба и инициированным им публичным выяснением отношений.

Встреча состоялась в среду в рамках ежегодного собрания МВФ. Организатором выступил Bank of America Merrill Lynch.

Напомним, что 2 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу за нарушение ими распорядительных актов регулятора, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины.

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