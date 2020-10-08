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08 октября 2020, четверг, 15:50 515
Общество 2020-10-08T16:15:01+03:00
Українські Новини
В одесском электротранспорте внедряется альтернативная форма оплаты — с помощью смартфона, — Труханов

В одесском электротранспорте внедряется альтернативная форма оплаты — с помощью смартфона, — Труханов

Валерия Драгомирова

В городском электротранспорте теперь можно будет рассчитываться за проезд при помощи смартфона. Это стало возможным благодаря приложению Transpod, которое позволяет не только прокладывать маршруты и показывать местоположение транспорта на карте, а также внедрять дополнительные сервисы для удобства пассажиров. Данный сервис разработан для Одессы бесплатно, пишет "Думская". 

"При наличии тех опций, которые имеются, дополнительная опция безналичной и бесконтактной оплаты — это уже большой спектр услуг, которые предлагает наше коммунальное предприятие", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.  

Важно, что возможность оплаты в наличной форме, как и стоимость проезда в городском электротранспорте остается неизменной.  

"На сегодняшний день есть возможность безналичной формы расчета, валидаторы будут установлены на каждую дверь, есть возможность купить постоянный билет, что выгоднее, чем разовая поездка, и есть возможность рассчитаться с кондуктором. Будут появляться новые технологии и возможности — будем их внедрять", — сказал директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.  

Мэр Одессы подчеркнул, что возможность безналичной оплаты в транспорте — один из этапов комплексной работы по внедрению электронного билета, которая ведется в городе.

"За последние несколько лет наш городской электротранспорт очень преобразился. Параллельно мы реализовали ряд пилотных проектов и они показали востребованность безналичного способа оплаты, поэтому сегодня мы с уверенностью говорим об актуальности и своевременности внедрения данной формы оплаты в нашем транспорте", — сказал мэр Одессы.

На данный момент заканчивается тестирование приложения Transpod и через 1-2 недели обновление будет доступно в AppStore и Play Market.

По словам городского головы, в будущем планируется внедрить безналичную форму оплаты в городских маршрутках с возможностью оплаты полного маршрута с учетом смены транспорта.

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