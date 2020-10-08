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08 октября 2020, четверг, 09:49 160
Финансы 2020-10-08T10:15:02+03:00
Українські Новини
Тигипко хочет опосредованно купить Проминвестбанк

Тигипко хочет опосредованно купить Проминвестбанк

Сергей Жолобецкий
Тигипко, АМКУ, Проминвестбанк, Сергей Тигипко
Тигипко настроен продолжить скупку банков
Тигипко настроен продолжить скупку банков

В то время как национальная валюта немного дорожает, компания Luregio Limited (Кипр) намерена купить опосредованно купить более 50% Проминвестбанка.

Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета, передают Українські Новини.

В частности, 8 октября АМКУ намерен рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения компании Luregio Limited (Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Финансовая Компания "Фортифай" (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Также планируется рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения компании Luregio Limited на опосредованное приобретение через ООО "Финансовая Компания "Фортифай" акций публичного акционерного общества Проминвестбанк, что  обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщали Українські Новини, АМКУ решением от 13 декабря 2019 разрешил кипрской компании T.A.S. Overseas Investments Limited, основным акционером которой является Сергей Тигипко, приобрести акции Luregio Limited, что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

ООО "Финансовая Компания "Фортифай" зарегистрирована в июне 2019 года, ее конечными бенефициарами с долями в 50% являются Лариса Ивановна Рибенкова и ООО "Финансовая компания "Финевровектор" (Киев).

Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрации в реестрах, у нотариусов и другие действия.

19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".

17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".

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