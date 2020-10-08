Спасатели предупредили о сильных дождях и тумане. Где ждать непогоды 8 октября

Сегодня, 8 октября, во многих областях Украины пройдут значительные дожди, а также ожидаются туманы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что туман ожидается в Киеве и Киевской области утром, видимость ухудшится до 200-500 м.

"Днем 8 октября в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Утром 8 октября в Киевской области и по г. Киев туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, 7-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А по данным ГосЧС, 8-9 октября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями (на 8 ч 7 октября), без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Также климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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