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07 октября 2020, среда, 16:16 830
Экономика 2020-10-07T16:23:56+03:00
Українські Новини
Локализация защитит рынок коммунальной техники Украины от демпингового импорта, – СМИ

Локализация защитит рынок коммунальной техники Украины от демпингового импорта, – СМИ

Александр Савич
Спецтехника, Коммунальная техника, производители, национальный производитель
Спецтехника. Фото: specmachinery.com.ua
Спецтехника. Фото: specmachinery.com.ua

Украинский рынок коммунальной техники полностью открыт для иностранных компаний, которые все чаще демпингуют для увеличения своих продаж. Чтобы украинских производителей не вытеснили со своего же рынка, необходимо задействовать такой защитный инструмент, как локализация.

То есть, мы пускаем к себе иностранцев, но с условием, что определенную долю заказов они разместит на наших заводах, пишет издание "Минпром" в статье "Не отправиться на свалку: как локализация поможет производителям коммунальной техники".

Коммунальную технику Украина может производить самостоятельно. «Для кого-то это может стать открытием, но в Украине сегодня работают девять производителей мусоровозов – это компании "Коммаш", "Киевспецтех", АВТЕК, "Авто-Холдинг", "Альфатекс", КрАЗ, ВЛИВ, "Спецбудмаш" и Верхнеднепровский Авторемонтный Завод. Соответственно на тендерах конкуренция очень острая", – отмечают журналисты.

Кроме того, как информирует издание, украинские производители коммунальной техники могут кроме мусоровозов также изготавливать вакуумные и каналопромывочные машины, снегоуборочную технику, машины для ямочного ремонта дорог, аварийно-ремонтные автомобили, и автоцистерны и это далеко не весь список продукции.

Однако развитие этих сегментов сдерживается агрессивной ценовой политикой иностранных производителей на тендерах. Это подтверждает выход в прошлом году на украинский рынок коммунальной техники турецких мусоровозов Rafco. Усиливают свое проникновение на и других иностранцев. Причем, по показателям качества украинская коммунальная техника в основной своей массе не хуже иностранных аналогов.

Сегодня экономика охлаждается, и все, в том числе иностранные производители, ищут себе рынки сбыта. А Украина интересна всем, ведь, по оценкам Федерации работодателей Украины, отечественный рынок коммунальной и пожарной техники на ближайшие три-пять лет составит 100-150 млрд грн. Таким образом, от решений, которые примет украинская власть уже этой осенью, во многом будет зависеть, кто его освоит – отечественный производитель или иностранный.

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