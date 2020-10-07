Следствие по катастрофе АН-26 выявило грубые нарушения в организации полетов, – Уруский

Вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский, который ранее заявлял, что следствие не исключает, что причиной катастрофы АН-26 с курсантами на борту мог стать человеческий фактор, заявил, что следствие выявило грубые нарушения в организации полетов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

Также Уруский рассказал о том, какие результаты дала дешифровка "черных ящиков".

"На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлено трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – написал Уруский.

Правительственная комиссия продолжает свою работу.

Как сообщали Українські новини, Зеленский наградил 1 выжившего и 26 погибших в катастрофе Ан-26 медалями "За военную службу Украине".

Также в ВСУ считают версию теракта наименее вероятной причиной катастрофы Ан-26.

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