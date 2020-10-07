подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 8.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"
07 октября 2020, среда, 15:51 6
Пресс-центр 2020-10-07T15:58:01+03:00
Українські Новини
8.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и гор

8.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

Алина Заика

8 октября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Днепропетровской области и города Днипра, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 3 по 10 сентября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, актуальные проблемы города Днипра, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Днепропетровский областной совет, Днипровский городской совет, а также кандидатов на должность Днипровского городского главы.

Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Больше новостей о:

В Киеве заболеваемость коронавирусом снова приближается к 400 случаям в сутки
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
В октябре у Шмыгаля стало больше советников и помощников на 4 человека 15:47 Документ
С каждым новым Президентом жизнь в Украине становится все хуже, - опрос 15:45
HMS Dragon входит в порт Одессы. Фото: www.mil.gov.ua
Минобороны показало, как в порт Одессы вошел эскадренный миноносец ВМФ Великобритании 15:38 Фото
Адвокат судей Окружного административного суда Киева заявляет о нарушении закона НАБУ и Генпрокуратурой 15:17
Побережье Камчатки. Фото: depositphotos.com
Экологическая катастрофа на Камчатке стала причиной гибели 95% обитателей морского дня, — ученые 14:55 Видео
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько 05:45 Инфографика
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года 06:00 Мнение
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok