Минобороны показало, как в порт Одессы вошел эскадренный миноносец ВМФ Великобритании

В то время как в небе над Киевом впервые пролетели американские конвертопланы из авиационной группы НАТО, принимавшие участие в масштабных международных учениях, в порту Одессы пришвартовался британский эскадренный миноносец HMS Dragon.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Dragon прибыл в Одессу в рамках дружеского визита, в рамках которого состоится протокольная встреча делегаций Военно-морских сил Украины и Великобритании.

Кроме того в планах моряков провести совместные тренировки на борту миноносца и в море (PASSEX), которые направлены на укрепление сотрудничества между украинскими и британскими ВМС. Упражнения включают в себя использование проблесковых маячков, семафорные и флагманские тренировки.

Британские моряки на борту HMS Dragon. Фото: www.mil.gov.ua

В Минобороны отметили, что HMS Dragon пробудет в порту Одессы до 12 октября.

HMS Dragon — это британский эскадренный миноносец противовоздушной обороны. Корабль был заложен в 2005 году и спущен на воду в 2008 году.

Красный валлийский дракон на носу HMS Dragon. Фото: www.mil.gov.ua

Характерной чертой данного корабля является изображение красного валлийского дракона. Это единственный корабль Королевского флота, который был украшен таким образом.

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября в рамках учений PASSEX состоялись тренировки украинских моряков с американских ракетным эсминцем USS Roosevel.

Также сообщалось, что в середине сентября во Львовской области начали международные учения Rapid Trident-2020, участие в которых приняли около 4 тысяч военнослужащих из 9 стран.

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