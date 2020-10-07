Российские ученые и специалисты бьют тревогу из-за разразившегося на Камчатке экологического бедствия, ставшее причиной массовой гибели живых существ и микроорганизмов, которые обитают на морском дне. Об этом заявили сотрудники Кроноцкого заповедника, сообщает пресс-служба Камчатского края.

По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, две группы ученых провели экспедицию на территории Авачинской бухты. Изначально все выглядело вполне нормальным, на берегу специалисты не обнаружили выбросов морских животных и птиц. Однако после погружения ко дну опасения специалистов подтвердились:

"На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (организмы, обитающие на морском дне) — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", — рассказал Усатов.

Ученые взяли многочисленные пробы вблизи устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения. Практически везде были найдены останки мертвого бентоса, а вблизи мыса Налычева наблюдалась вода темного нехарактерного цвета и коричневая пена.

Кроме того, после погружения под воду подводный фотограф Александр Коробок, который принимал участие в экспедиции, заявил об ожогах слизистой.

"После погружения я могу подтвердить, что имеет место экологическое бедствие. Экосистема подорвана значительно, и это будет иметь довольно долгосрочные последствия, поскольку все в природе взаимосвязано", — рассказал он.

Коробок отметил, что в долгосрочной перспективе те живые существа, которые сейчас еще держаться, погибнут. Масштабы их гибели со временем будет только расти, так как из-за гибели бентоса погибнут те животные, которые им питались.

Сообщается, что утечка нефтепродуктов в воды Тихого океана произошла в начале октября. Кроме того, есть информация о том, что помимо нефтепродуктов в воду попал и фенол. Местная прокуратура рассматривает версию об утечке нефти из расположенных вблизи заводов, также не исключается вариант гибели морских существ из-за военных учений.

Как сообщали Українські Новини, ранее на территории ландшафтного заказника "Сулинский" в Черкасской и Полтавской областях зафиксировали масштабный мор рыбы, который, по словам специалистов, связан с загрязнением воды удобрениями.

Также сообщалось, что жители Феодосии в Крыму показали, как вода в Черном мор по неизвестным причинам приобрела фиолетовый оттенок.

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