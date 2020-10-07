Похолодание, порывы ветра и ливни. Прогноз погоды на 8 октября

8 октября в Киеве облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, ночью и утром местами туман, днем местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, температура ночью +6…+11 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, местами грозы, в Сумской области на протяжении суток без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, местами грозы, в Винницкой области ночью и утром возможен туман; в Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Днепропетровской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков; в Одесской области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, местами грозы; ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Также климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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