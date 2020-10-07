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  • Новые пленки Лероса - Комарницкий обсуждает с Тищенко месть Леросу
07 октября 2020, среда, 14:15 1551 Видео
Политика 2020-10-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Новые пленки Лероса - Комарницкий обсуждает с Тищенко месть Леросу

Новые пленки Лероса - Комарницкий обсуждает с Тищенко месть Леросу

Сергей Паламаренко
Киев, Пленки, Прослушка, Кличко, Тищенко, Лерос
Николай Тищенко и Денис Комарницкий. Новые записи Лероса. Коллаж strana.ua
Николай Тищенко и Денис Комарницкий. Новые записи Лероса. Коллаж strana.ua

Нардеп Гео Лерос опубликовал вторую часть "пленок Тищенко" - аудиозаписей разговоров с участием депутата от "Слуги народа" и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого в СМИ называют одним из "смотрящих" по Киеву, информирует портал strana.ua.

В новой порции компромата Лерос заявил, что покажет материалы оперативной прослушки СБУ, которая велась в сауне у одного из друзей Комарницкого, куда тот приехал после обыска в его офисе.

Лерос не уточняет, о каком обыске речь. Недвижимость Комарницкого обыскивали дважды: в минувшем октябре силами СБУ и в июле 2020 года - полицией.

Все это происходило в рамках дела по хищению средств из бюджета Киева - деньги переводились на фирмы Комарницкого, которые оказывали строительные услуги. В частности, стоили Подольско-Воскресенский мост. Однако с тех пор виновные не установлены, а дело заглохло.

Как считает Лерос, замять историю помог Тищенко, который действовал через Офис президента. Неизвестно, так ли это, но на прошлых записях Комарницкий благодарит его за некую "неоценимую услугу".

Как один вариантов мести мести своим оппонентам Комарницкий прогнозирует следующий: "Я организую, их просто примут на взятке. Одного и второго". 

Лерос публикует много цитат Комарницкого с угрозами, которые, впрочем, на практике реализованы не были.

О том, как именно публично отомстить Леросу и Дубинскому, "смотрящий" обсуждает и с Тищенко.

Так же Тищенко подключает к разговору журналиста, которому предлагает взять у Комарницкого интервью о строительстве Подольско-Воскресенского моста, по поводу которого и проходили обыски. Кроме того он предлагает в целом подать ситуацию как конфликт в среде застройщиков и "смотрящих" Киева: "Вавриш-Богдан, Столар, братья Горовые и с той стороны Кличко".

Туда же предлагается "приплести" (так говорит Тищенко) партнера Ткаченко Александра Третьякова.

В общем обсуждается кампания по обелению имиджа Комарницкого.

По итогу он делает вывод, что обыск у него заказал не Аваков, не "прокурорские", а Офис президента, и теперь "нужно к ним".

Новая порция записей показывает часть конфликта, который разворачивался с осени вокруг столицы - так называемая "Битва за Киев". Когда Зе-команда пыталась ввести людей Игоря Коломойского в управление городом, но старая команда Кличко усиленно отбивалась.

В рамках этого противостояния и проходили обыски у близкого к Кличко Комарницкого.

Однако вскоре конфликт затух. Как уже писали репортеры, Кличко через Комарницкого договорился с Тищенко и Ермаком (во время первого обыска - еще советником Зеленского) о компромиссе: Кличко остается мэром, но делится "потоками" с окружением президента, а Комарницкий становится "смотрящим" за столицей.

После этого проблемы с СБУ у Комарницкого закончились, зато началась против него информационная кампания, которую раскручивают недовольные утвержденной схемой по Киеву силы.

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