Реконструкция фонтана на «Колибрисе»: активисты ЗЕкоманды добились сноса незаконных МАФов

Киевские активисты от ЗЕкоманды Алексей Киселев и Руслан Гончаров добились сноса МАФов на Борщаговке на территории рынка "Колибрис".

Общественный активист, а со вчерашнего дня и кандидат в местные депутаты от партии «Слуга народа» Алексей Киселев опубликовал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» видео, в котором сообщил о начале процесса сноса незаконных МАФов на территории рынка «Колибрис» на Борщаговке.

Алексей Киселев и Руслан Гончаров

В связи с тем, что проблема незаконно установленных малых архитектурных форм уже давно беспокоит жителей столицы, Українські Новини обратились к Алексею Киселеву за комментарием.

Как сообщил Киселев, вместе с командой единомышленников он продолжает бороться за то, чтобы вернуть жителям столичной Борщаговки и всему Киеву территорию рынка «Колибрис», на которой ранее располагался фонтан.

Вместе с Русланом Гончаровым он стал соавтором петиции об очистке прилежащей к фонтану территории от незаконно установленных временных сооружений.

В петиции также содержатся требования произвести реконструкцию фонтана, возобновить его работу и обустроить вокруг комфортные зоны отдыха.

Петиция была подана на сайт Киевского городского совета, за нее активно голосуют, и на сегодняшний день под ней подписались почти 1000 человек.

«Мы с единомышленниками уже давно ведем общественную деятельность в Святошинском районе, регулярно проводим встречи с жителями. Мы с командой строили свою работу системно – изучали инфраструктуру, узнавали непосредственно у жителей о проблемах, которые необходимо решить в первую очередь. Это и недостаточное количество школ и садиков, незаконная и бессистемная застройка, ветхий жилищный фонд, почти 100%-ная изношенность коммуникаций, некачественное дорожное покрытие, плохое состояние детских и спортивных площадок, неблагоустроенные общественные пространства. Люди, как правило, озвучивали несколько проблем, но при этом всегда упоминали нагромождение ларьков, киосков и разливаек на месте, где когда-то функционировал фонтан. Это скопление МАФов, часть из которых установлены незаконно, местные жители называют между собой «Шанхай». В некоторых киосках круглосуточно продают алкоголь, из-за чего обострилась криминальная ситуация. Поэтому мы с командой уделяем проекту восстановления фонтана особое внимание. Теперь, когда я стал кандидатом от партии «Слуга народа» на выборах в Киевсовет, у меня не осталось сомнений, что придя к власти, мы решим этот вопрос положительно. Фонтану на «Колибрисе» - быть», - рассказал Киселев.

В свою очередь, Гончаров – еще один член «ЗеКоманды» на Борщаговке и соратник Киселева заявил, что реконструкция фонтана является одним из приоритетных направлений в рамках деятельности по благоустройству территории вокруг кинотеатра «Лейпциг».

Он выразил уверенность в том, что с таким сильным руководителем, как Алексей Киселев им удастся наладить эффективную работу в Киевсовете.

Он также объяснил, почему проект реконструкции фонтана на «Колибрисе» будет обязательно реализован.

«У нас единая команда, которую ведет сильный лидер – Алексей Киселев. Сразу после Евромайдана он в составе добровольческого батальона пошел на фронт и четыре года отстаивал нашу независимость и свободу. Это человек с обостренным чувством справедливости, он четко осознает, что защищает интересы громады, а значит - никогда не сдастся. Поэтому я точно знаю, что нам удастся восстановить не только фонтан, но и привести в порядок весь микрорайон», - сказал Гончаров, который также является помощником народного депутата Николая Тищенко (фракция «Слуга народа» в Верховной Раде Украины).

Проект фонтана

В «ЗеКоманде!» заявили, что занимаются вопросом восстановления фонтана еще с начала года. Инициаторами реконструкции стали Алексей Киселев и Руслан Гончаров. Они и профинансировали разработку проектов реконструкции фонтана и представили его на суд общественности.

В ближайшее время будут опубликованы еще несколько проектов. К обсуждению проектов пригласили всех местных жителей, а по его итогам будет определен лучший из них.

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