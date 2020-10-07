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07 октября 2020, среда, 12:12 307
Общество 2020-10-07T12:45:26+03:00
Українські Новини
Минэкономики окончательно отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений

Минэкономики окончательно отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений

Валерия Драгомирова
Минэкономики, Книга отзывов и предложений, Отмена книги отзывов и предложений
Книгу отзывов и предложений заменят цифровыми инструментами. Фото: pixabay
Книгу отзывов и предложений заменят цифровыми инструментами. Фото: pixabay

Министерство экономического развития и торговли окончательно отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, теперь бумажная Книга отзывов и предложений будет заменена цифровыми инструментами защиты прав потребителей.

"На прошлой неделе официально вступил в силу указ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений. Это стало очередным шагом в направлении дерегулирования, цифровизации бизнес-процессов и искоренения устаревших норм. До этого предприниматели были вынуждены тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений... В год такие расходы достигали более 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за Книгу, рассмотрение жалоб. Стоит заметить, что наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей", - говорится в нем.

Также сообщается, что, на данный момент, свои отзывы и предложения потребители могут оставить через "гарячую линию", путем отправки сообщений, через соцсети; кроме того, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или территориальные органы службы для получения информации и помощи.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2019 Кабмин отменил обязательное ведение Книги отзывов и предложений, но требования о ведении Книги остались в перечне нормативных документов, в частности, в указах Минэкономики.

В сентябре 2018 года Минэкономики инициировало отмену Книги отзывов и предложений как инструмента защиты прав потребителей

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