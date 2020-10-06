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06 октября 2020, вторник, 20:39 4243
Наука 2020-10-06T21:11:51+03:00
Українські Новини
Ученые выявили единственное на сегодня полезное свойство коронавируса, - СМИ

Ученые выявили единственное на сегодня полезное свойство коронавируса, - СМИ

Константин Долгий
США, Медицина, Наука, Пандемия коронавируса, исследования коронавируса
Ученый проводит исследование. Фото: depositphotos.com
Ученый проводит исследование. Фото: depositphotos.com

В то время как в Великобритании выделили шесть основных форм течения заболевания COVID-19, ученые из Университета Аризоны в США выявили у коронавируса нового типа SARS-CoV-2 обезболивающие свойства.

Как передают Укрїнські Новини, об этом пишет журнал Pain.

По мнению специалистов, необычную способность уменьшать чувство боли обеспечивает S-белок, который отвечает за проникновение коронавируса в клетки человеческого тела.

Выяснилось, что данный белок способен снижать передачу сигналов, которые отвечают за появление чувства боли, от нервных окончаний в клетки головного мозга.

Кроме того, в процессе слияния коронавируса и клетки продуцируется А нейропилин-1, который ответственен за рост эндотелия — пласта клеток, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов. Ученые считают, что именно это слияние является причиной обезболивающего эффекта.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые из Университета Мерсина в Турции выявили, что коронавирус снижает уровень тестостерона у мужчин, что снижает сексуальное влечение и оказывает негативное влияние на иммунитет.

Также сообщалось, что в Великобритании люди, которые ранее переболели COVID-19, опубликовали полный список симптомов заражения коронавирусом.

Кроме того, специалисты показали наиболее распространенные ошибки при ношении защитной маски.

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