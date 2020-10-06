Шкарлет просит суд признать противоправными действия по установлению наличия плагиата в его работах

Сергей Шкарлет судится с Агенством по обеспечению качества образования. Фото: wikipedia.org

Сергей Шкарлет судится с Агенством по обеспечению качества образования. Фото: wikipedia.org

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет просит Окружной административный суд Киева признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в части установления наличия плагиата в его четырех научных работах.

Об этом говорится в сообщении ОАСК в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сергей Шкарлет судится с Агентством по обеспечению качества образования. Истец просит суд признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице из Комитета по этике) по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в 4 научных работах истца", – говорится в нем.

Также министр просит признать противоправным и отменить решение Комитета, датированное 11 сентября, о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщали Українські новини, Шкарлет прокомментировал заявления о наличии в его научных работах плагиата.

Также в июне в Киеве митинговали против назначени Шкарлета министром образования.

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