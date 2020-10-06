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  • Власть должна обеспечить достойные условия медикам, а киевлянам - доступные и качественные медуслуги, – Шлапак
06 октября 2020, вторник, 16:21 541
Выборы 2020-10-06T16:30:16+03:00
Українські Новини
Власть должна обеспечить достойные условия медикам, а киевлянам - доступные и качественные медуслуги, – Шлапак

Власть должна обеспечить достойные условия медикам, а киевлянам - доступные и качественные медуслуги, – Шлапак

Ирина Дорофейчук
Врачи, Киевсовет, Батьківщина, Медики, Алла Шлапак, Местные выборы-2020, Страхование медиков
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Батьківщина" Алла Шлапак заявила, что по состоянию на сегодня диагнозом для сферы медицины является абсолютная оторванность чиновников и политиков от реальной ситуации. Врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой - не защищены и получают мизерные зарплаты. Они стали заложниками бестолковой реформы предыдущего главы Министерства здравоохранения Украины и непрофессиональных действий действующей власти.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Батьківщини".

"Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию ковиду на доплаты медикам, на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-техничнои базы больниц, которые лечат COVID-19", - отметила она.

Шлапак подчеркнула, что именно "батьківщинівці" стали инициаторами введения страхования медиков во время выполнения профессиональных обязанностей в Киеве.

"Это крайне необходима норма! Мы убеждены, что столица должна ввести дополнительный муниципальный медицинский пакет дополнительных услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена ​​программа подготовки медицинских кадров для столичной медицины. Безусловно, выборы - вызовы и угрозы, наша партия защитит своих членов комиссий и наблюдателей, но это должно быть сделано за бюджетные средства", - добавила она.

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