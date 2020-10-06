Власть должна обеспечить достойные условия медикам, а киевлянам - доступные и качественные медуслуги, – Шлапак

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Батьківщина" Алла Шлапак заявила, что по состоянию на сегодня диагнозом для сферы медицины является абсолютная оторванность чиновников и политиков от реальной ситуации. Врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой - не защищены и получают мизерные зарплаты. Они стали заложниками бестолковой реформы предыдущего главы Министерства здравоохранения Украины и непрофессиональных действий действующей власти. Об этом говорится на официальном веб-сайте "Батьківщини". "Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию ковиду на доплаты медикам, на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-техничнои базы больниц, которые лечат COVID-19", - отметила она. Шлапак подчеркнула, что именно "батьківщинівці" стали инициаторами введения страхования медиков во время выполнения профессиональных обязанностей в Киеве. "Это крайне необходима норма! Мы убеждены, что столица должна ввести дополнительный муниципальный медицинский пакет дополнительных услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена программа подготовки медицинских кадров для столичной медицины. Безусловно, выборы - вызовы и угрозы, наша партия защитит своих членов комиссий и наблюдателей, но это должно быть сделано за бюджетные средства", - добавила она.