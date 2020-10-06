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06 октября 2020, вторник, 15:42 1125 Фото
Транспорт 2020-10-06T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве на улице Богатырской мэр Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам

В Киеве на улице Богатырской мэр Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, мэр Киева, Путепроводы, Ремонт инфраструктуры
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам - на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры. По словам мэра, даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Киеву удалось в этом году воплотить много инфраструктурных проектов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"С сегодняшнего дня полностью открыто движение еще по двум обновленным путепроводам. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Так как, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на объектах осуществили бетонирование новых конструкций, обустроили современную гидроизоляцию. Уложили несколько слоев асфальта, на который подрядчик дает гарантию - 5 лет. А также установили новую систему уличного освещения и новое ограждение.

"Отмечу, что благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет. Напомню, что весной этого года мы капитально обновили еще 2 путепровода на улице Богатырской. Хочу подчеркнуть, что мы комплексно подходим к ремонту транспортных узлов во всех районах города, - отметил мэр столицы. - На этом магистральном направлении, кроме этих путепроводов, уже отремонтировали: часть проспекта Степана Бандеры на участке от проспекта Оболонского к Северному мосту, путепровод на пересечении проспекта Степана Бандеры и проспекта Героев Сталинграда, пешеходный мост на проспекте Степана Бандеры", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также сообщил, что за последние годы в Киеве капитально отремонтированы 24 моста и путепровода. На 31 объекте - сделали средний ремонт.

"То есть, в целом мы обновили уже 55 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать", - заявил Виталий Кличко.

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