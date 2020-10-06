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06 октября 2020, вторник, 12:58 491
Политика 2020-10-06T13:02:08+03:00
Українські Новини
Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мост и заявил о его открытии до конца года

Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мост и заявил о его открытии до конца года

Елена Новикова

На арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также обнародовал видео о том, как теперь выглядит городов с подсветкой.

"На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение, - сообщил мэр. - Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение Подольско-Воскресенским. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину", - подчеркнул Виталий Кличко.

Продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в ​​районе улицы Верхний Вал. Общий вес металлоконструкций - 780 тонн, длина - 143 метра. Устанавливать конструкцию с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируется до конца октября.

Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляют земляные работы, а также работы по устройству насыпи.

Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Воскресенско-Подольский мост в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Воскресенско-Подольский мост в Киеве. Фото: kiev.klichko.org

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Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
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