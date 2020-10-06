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06 октября 2020, вторник, 11:43 134
Экономика 2020-10-06T11:43:53+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" получит убыток в 22 млрд гривен в 2021-2023 годах, - Минфин

"Нефтегаз" получит убыток в 22 млрд гривен в 2021-2023 годах, - Минфин

Григорий Яковенко
Минфин, Убытки, Нефтегаз
Нефтегаз
Нефтегаз

Министерство финансов прогнозирует чистый убыток группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в размере 21,739 млрд гривен в 2021-2023 годах.

Об этом свидетельствует отчет Минфина о фискальных рисках, передают Українські Новини.

"Моделирование деятельности группы "Нефтегаз" осуществлялось на основании прогнозов "Нефтегаза" относительно объемов и цен реализации продукции в 2020-2023 годах", - говорится в нем.

Согласно отчету, по базовому сценарию, в 2020 году группа "Нефтегаз" получит чистый убыток в 4,285 млрд гривен, в 2021 году - в 7,553 млрд гривен, в 2022 году - в 5,467 млрд гривен и в 2023 году - в 4,434 млрд гривен.

"Следует отметить, что группой "Нефтегаз" в 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году - еще на 1,0 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом, рост объемов реализации в 2022 - 2023 годах Группой "Нефтегаз" не предвидится", - подчеркнули в Минфине.

Как сообщали Українські Новини, За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен.

Также Коболев заявил, что Украина получит от "Газпрома" $2 млрд по транзитному контракту в 2020.

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