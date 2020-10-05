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05 октября 2020, понедельник, 15:32 539
Экономика 2020-10-05T16:00:03+03:00
Українські Новини
В "Метинвесте" и "АрселорМиттале" открестились от сотрудничества со скандальным инвестором Хилларом Тедером

В "Метинвесте" и "АрселорМиттале" открестились от сотрудничества со скандальным инвестором Хилларом Тедером

Татьяна Зотова
Сталь, Метинвест, АрселорМиттал Кривой Рог, Хиллар Тедер
Хиллар Тедер. Фото из открытых источников
Хиллар Тедер. Фото из открытых источников

Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер заявил о решении купить части в компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал". Однако в "Метинвесте" и "АрселорМиттале" опровергли слова Тедера, заявив, что им ничего не известно не только о планах бизнесмена, но и о якобы ведущихся переговорах с ними.

О своем решении Тедер сообщил 17 сентября в Telegram–канале.

Бизнесмен написал, что уже ведет переговоры о покупке долей в украинских компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Тедер пояснил свое решение тем, что сейчас, когда мировая экономика восстанавливается после пандемии коронавируса, вырастет спрос на сталь.

"Цены на сталь и прокат начинают так же расти на фоне роста спроса и эффекта отложенного спроса, когда потребители пытаются компенсировать месяцы простоя из-за карантина… Как инвестор с огромным успешным опытом по всему миру, я принял решение рассмотреть покупку долей в украинских компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал", - написал бизнесмен.

Он уточнил, что обе компании якобы стали "экологической проблемой для Украины", а приток инвестиций поможет ее решить. Тедер указал на то, что уже ведет переговоры с акционерами и топ-менеджментом компаний.

В компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал" опровергли слова Тедера, заявив, что им ничего не известно не только о планах эстонца, но также и о том, что он якобы ведет с ними переговоры.

"Эта информация совершенно не соответствует действительности", - сообщили в "Метинвест".

Тедер ответил, что комментарий "Метинвеста" - фейк, так как "переговоры ведутся на высочайшем уровне, и секретарша, которая готовит боссу кофе, ничего о них знать не будет".

В свою очередь журналистка Алена Яхно напомнила о криминальном прошлом "международного афериста" Хиллара Тедера и его связях с российским бизнесом, выразив надежду, что "этому проходимцу, который называет себя "девелопером", в Украине ничего не обломится. Ни плюшка в "Метинвесте", ни кусок пирога в "АрселорМиттал".

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