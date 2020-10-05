В "Метинвесте" и "АрселорМиттале" открестились от сотрудничества со скандальным инвестором Хилларом Тедером

Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер заявил о решении купить части в компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал". Однако в "Метинвесте" и "АрселорМиттале" опровергли слова Тедера, заявив, что им ничего не известно не только о планах бизнесмена, но и о якобы ведущихся переговорах с ними.

О своем решении Тедер сообщил 17 сентября в Telegram–канале.

Бизнесмен написал, что уже ведет переговоры о покупке долей в украинских компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Тедер пояснил свое решение тем, что сейчас, когда мировая экономика восстанавливается после пандемии коронавируса, вырастет спрос на сталь.

"Цены на сталь и прокат начинают так же расти на фоне роста спроса и эффекта отложенного спроса, когда потребители пытаются компенсировать месяцы простоя из-за карантина… Как инвестор с огромным успешным опытом по всему миру, я принял решение рассмотреть покупку долей в украинских компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал", - написал бизнесмен.

Он уточнил, что обе компании якобы стали "экологической проблемой для Украины", а приток инвестиций поможет ее решить. Тедер указал на то, что уже ведет переговоры с акционерами и топ-менеджментом компаний.

В компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал" опровергли слова Тедера, заявив, что им ничего не известно не только о планах эстонца, но также и о том, что он якобы ведет с ними переговоры.

"Эта информация совершенно не соответствует действительности", - сообщили в "Метинвест".

Тедер ответил, что комментарий "Метинвеста" - фейк, так как "переговоры ведутся на высочайшем уровне, и секретарша, которая готовит боссу кофе, ничего о них знать не будет".

В свою очередь журналистка Алена Яхно напомнила о криминальном прошлом "международного афериста" Хиллара Тедера и его связях с российским бизнесом, выразив надежду, что "этому проходимцу, который называет себя "девелопером", в Украине ничего не обломится. Ни плюшка в "Метинвесте", ни кусок пирога в "АрселорМиттал".

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