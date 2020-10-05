В своем обращении Национальная ассоциация адвокатов Украины требует от Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета министров "воздержаться от внесения и принятия любых законопроектов, концепций, других документов, содержащих положения, противоречащие решениям Конституционного Суда Украины и имеют последствиями ограничения конституционных гарантий независимости судебной власти и смежных институтов".

В НААУ - организации, которая объединяет всех адвокатов Украины, обеспокоены негативными проявлениями "бесконечных судебных реформ", такими, как разрушение судебной власти и считают, что это грозит Украине потерей государственного суверенитета.

Адвокаты подчеркнули, что желание каждой политической силы реформировать судебную власть неизбежно приводит к ограничению возможностей обеспечивать гарантированные государством права и свободы граждан. Причинами такого положения, по мнению адвокатов является дефицит диалога с профессиональными сообществами, самоуправляющимися органами и органами судейского управления. Это, в свою очередь приводит к "ряду системных ошибок, которые способствуют кризисным явлениям в судебной власти, оттоку профессиональных кадров, и препятствуют эффективности правосудия".

В НААУ напомнили, что с 2014 года в соответствии с Соглашением между Украиной и ЕС, рекомендаций Совета Европы, ПАСЕ и по оценкам Венецианской комиссии 2014-2016 годов в Украине было принято новое законодательство, в том числе, конституционные изменения в части правосудия и законы "о судоустройстве и статусе судей","о Высшем совете правосудия". При этом формирование судебной ветви власти и органов судейского управления, назначения и отзыва их членов предполагалось исключительно институтами украинского общества демократическим способом.

Однако, как отметили адвокаты, дальнейшие шаги законодателя по реформированию судебной власти сопровождались признаками отсутствия конституционной основы. Об этом, по их мнению свидетельствует Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины от 11 марта 2020 по Делу № 4-р / 2020. Конституционный Суд Украины отметил, что орган или учреждение, образованные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией в этом конституционном органе.

В НААУ считают, что законодательное разрешение на прямое участие или косвенное влияние вненациональных международных субъектов на формирование украинских конституционных органов судейского управления и судебной системы является прямой угрозой суверенитету Украины и независимости судебной власти.

Украинские адвокаты призвали власти к более профессиональному, взвешенному и четко продуманному подходу при разработке судебной реформы и настояли, что к этому должны быть привлечены профессиональное сообщество и организации. При этом, как отметили в НААУ, монополизация общественного мнения недопустима, а "ни одна из общественных организаций не может выступать от имени всего общества, их общественная деятельность должна согласовываться с конституционным принципом независимости судей".

Что же касается подходов к осуществлению судебной реформы, в НААУ подчеркнули, что эта реформа "не является чисто антикоррупционной мерой, а должна представлять собой комплексный широкий подход, который решает весь спектр проблем в деятельности правосудия". Украинские адвокаты считают, что судебная реформа должна прежде всего осуществляться с целью усовершенствования судебной системы, повышения эффективной работы институтов судебной власти и равного доступа граждан к правосудию.

Адвокатура заинтересована в том, чтобы судебная реформа в полной мере отвечала букве и содержанию Конституции Украины, а судебная власть формировалась и действовала в полном соответствии с конституционными принципами независимости, верховенства права, профессионального осуществления судопроизводства, говорится в обращении НААУ.

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