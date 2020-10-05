На выборах в горсовет Одессы с большим отрывом лидирует ОПЗЖ, - опрос

В то время как ОПЗЖ с большим отрывом лидирует на выборах в Одесский облсовет, 32,1% респондентов, опрошенных в Одессе Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Доверяй делам", 26,2% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 10,3% - за "Слугу народа", 7,6% - за "Партию Шария", 7,1% - за "Евросолидарность" на выборах в Одесский городской совет, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 5%: "Украинская морская партия Сергея Кивалова" - 4,4%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 4,2, "Оппозиционный блок" - 1,9%, "Сила и честь" - 1,3%, "За будущее" - 1,2%, "Голос" - по 1,1%, другие - менее 1%.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 400 совершеннолетних жителей Одессы методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно данным опроса, ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области. Также в двойке лидеров на выборах в Николаевский горсовет оказались ОПЗЖ и "Слуга народа".

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