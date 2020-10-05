Таро-прогноз на неделю для всех знаков зодиака: у каких знаков зодиака завершится черная полоса

В то время как у трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, карты Таро подскажут варианты развития будущего, с помощью еженедельного прогноза представители знаков Зодиака могут составить план действий, чтобы успешно завершить все намеченные дела. Карты Таро не используются для того, чтобы прямо следовать советам Арканов. Их назначение - указать на события, которые могут произойти, и знаки Зодиака важно сопоставить расписания с тем, что происходит в жизни. Это поможет управлять своей жизнью и судьбой, пишет Ukr. Media.

Овен

В начале недели Овнам по карте "Мир" удастся решить сложные вопросы и найти путь к счастью. Аркан говорит о том, что удача не покидает представителей Знака, а значит, все пути открыты.

По карте "Иерофант" Овнам предстоит скорректировать планы, чтобы заниматься действительно важными делами, не теряя время на досуг. Аркан обещает помощь со стороны властного человека и продвижения по карьерной лестнице.

В конце первой октябрьской недели по карте "Смерть" Овнам предстоит попрощаться с прошлым. Карта символизирует переходный период, когда наступает пора оставить за спиной все, что мешает развитию и продвижению вперед.

Тельцы

Карта "Башня" открывает неделю, и по ней Тельцам нужно сохранять бдительность. Иллюзии и замки из песка не помогут решению насущных вопросов, поэтому наступает пора, когда нужно поменять мировоззрение и перестать блуждать в потемках.

Аркан "Суд" говорит о том, что со вторника Тельцы смогут браться за сложные дела и безнапасно завершат то, что раньше казалось недостижимым. Честность перед собой и окружением поможет заслужить отличную репутацию и привлечь в жизнь деньги.

"Верховная жрица" в расписании - карта, призывает довериться интуиции и оставить спешка. За ней Тельцы смогут найти правильное решение, если сначала оценят ситуацию, а потом начнут действовать. Осмотрительность не даст зайти в тупик.

Близнецы

Аркан "Суд" обещает Близнецам отличное начало недели. С этого Аркана завершается черная полоса и неприятности остаются за спиной. Близнецы смогут быстро решить спорные ситуации, а также дать отпор своим обидчикам.

По карте "Император" Близнецам нужна дисциплина и самоконтроль, чтобы достичь запланированного. Аркан говорит о мудрости и умения приспосабливаться к любой ситуации, выгодное сотрудничество и возможности подняться по карьерной лестнице.

В конце недели Близнецам предстоит сделать важный выбор, судя по карте "Влюбленные". Аркан говорит о возможности приблизиться к успеху, но для этого Близнецам важно прислушиваться к себе и не зависеть от мнения окружающих.

Рак

Карта "Умеренность" символизирует гармонию и внутреннее равновесие, благодаря которым Раки смогут начать неделю успешно. С этого Аркана удача ждет тех, кто не спешит с решениями и умеет выжидать.

Аркан "Дьявол" указывает на возможные ошибки и промахи. Ракам в середине недели важно отказаться от потакания прихотям, которые могут привести к провалу и отдалить от поставленных целей.

Карта "Иерофант" говорит Ракам о круговороте событий, в которых нельзя терять голову. Умение распределять силы и расставлять приоритеты позволит Ракам без труда выполнить все, что необходимо, и получить заслуженное вознаграждение.

Лев

По карте "Дурак" Львам в начале недели не стоит относиться ко всему, что происходит слишком серьезно. Умение иронизировать над собой поможет быстрее справиться со стрессом.

Карта "Иерофант" призывает Львов сосредоточиться на работе. С этого Аркана важно работать честно и приложить все усилия, чтобы не остановиться на середине пути. Ответственность и умение распределять силы позволят достичь успехов в короткий срок.

Аркан "Умеренность" говорит о спокойной завершения недели. Львы смогут решить сложные вопросы, если будут действовать без присущего им напора, а также научатся находить компромиссные решения.

Дева

Карта "Дурак" открывает неделю и обещает Девам отличный старт. С этого Аркана оптимизм и воля к победе помогут преодолеть временные трудности, а внимание к мелочам не даст ошибиться при принятии важных решений.

Аркан "Умеренность" призывает Дев отказаться от рискованных выходок и перестать подгонять время. Умеренность во всем и умение грамотно распределять силы помогут справиться с любыми трудностями.

По карте "Луна" Девам нельзя идти на поводу домыслов и эмоций. Необдуманные шаги могут завести в тупик и показать слабость, которая будет на руку недоброжелателям. Девам в конце недели не помешают упражнения по укреплению биополя и тренировке силы воли.

Весы

Аркан "Правосудие" обещает Весам решения сложной ситуации в свою пользу. По этой карте правда всегда побеждает, и Весам важно соблюдать закон, чтобы отстоять свое мнение и не стать заложниками собственной недальновидности.

Положительная карта "Солнце" символизирует победу и везения. По этому поводу в жизни происходят перемены к лучшему, когда Весы могут не сомневаться в правильности действий и выбора.

В конце недели по карте "Смерть" Весам предстоит попрощаться со всем, что больше не актуально. Совет Аркана - оставить прошлое за спиной, чтобы оно не мешало добиваться новых успехов и не закрывало путь к счастью.

Скорпион

Аркан "Дурак" говорит о том, что Скорпионам стоит поторопиться с решением, чтобы бездействие не стала причиной крушения надежд и планов. Активность и оптимизм помогут преодолеть сложности и начать неделю с первых успехов.

"Отшельник" в расписании несет в себе предупреждение. Скорпионам не нужно спешить при принятии ответственных решений, чтобы не рубить сгоряча и не жалеть о содеянном. Неприятности ждут только тех, кто станет игнорировать доводы разума.

По Аркану "Мир" быстро решаются вопросы с финансами, здоровьем и информации, поступающей Скорпионам. Бег замедляется, и можно спокойно оценить вложенные усилия, скорректировать дальнейшие шаги и не спеша завершать дела.

Стрелец

Карта "Дурак" указывает на готовность к изменениям. Буквальное значение Аркана - неожиданные изменения, о которых Стрельцы пока не подозревают. Эти изменения будут к лучшему, даже если сначала покажется иначе.

"Звезда" в расписании - карта выбора верного пути, беззаботности и защиты сверху. С этого Аркана Стрельцы смогут достичь всего, что нужно для счастья, если перестанут торопить события и бросаться из крайности в крайность.

По карте "Императрица" Стрельцы могут получить поддержку в лице влиятельной женщины, которая сможет указать верный путь и защитить от возможных неприятностей. Также Аркан говорит о том, что в жизни происходят изменения в лучшую сторону.

Козерог

По карте "Правосудие" от Козерога потребуются честность и порядочность. Умение противостоять соблазнам поможет обойти стороной неприятности и в обозримом будущем не тратить время на отработку ошибок.

Аркан "Дурак" предупреждает о том, что пора действовать, иначе Козерог упустят момент. Принятие решения нельзя откладывать, иначе придется начинать сначала, теряя драгоценное время.

"Колесница" в расписании - карта решительных действий. За ней Козерог не стоит сомневаться в своих силах. Все, что необходимо, в них есть, а значит, в конце недели благодаря волевому усилию получится поставить точку в сложном деле.

Водолей

Водолеям в начале недели по карте "Повешенный" может показаться, что дела зашли в тупик. Такое положение дел не должен пугать, ведь главный совет Аркана - найти ошибки, если они есть, или направить силы на второстепенные дела, чтобы не терять время зря.

Аркан "Влюбленные" имеет двоякий смысл, который указывает и на налаживание личной жизни, и на выбор, который предстоит сделать Водолеям. По этой карте нужно идти своей дорогой, ведущей к счастью и благополучия.

"Правосудие" в расписании - карта, призывает Водолеев к осторожности. Аркан указывает на ответственность, и за каждое слово и действие представители Знака получат награду, если вели себя честно. Иначе вскоре им предстоит работа над ошибками.

Рыбы

Аркан "Императрица" обещает Рыбам спокойное начало недели. По этой карте препятствий на пути нет и вскоре рыбы смогут достичь всего, что было в планах, если будут осмотрительны и откажутся от поспешных решений.

По карте "Влюбленные" Рыбам в середине недели принадлежит подвести черту, чтобы сделать важный выбор, который приведет к счастливой жизни. Совет Аркана - прислушиваться к своему сердцу, чтобы не ошибиться.

Аркан "Иерофант" символизирует мудрость и умение выбирать тех людей, которые способны помочь в преодолении сложностей. Рыбам в конце недели предстоит расставить приоритеты, чтобы заниматься только теми делами, которые имеют смысл, и не отказываться от руки помощи.

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