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04 октября 2020, воскресенье, 21:30 894
Выборы 2020-10-04T21:30:01+03:00
Українські Новини
Жену умершего депутата Давыденко зарегистрировали кандидатом в округе №208 Черниговской области

Жену умершего депутата Давыденко зарегистрировали кандидатом в округе №208 Черниговской области

Елена Новикова
ЦИК, Черниговская область, Местные выборы, Валерий Давыденко, Местные выборы-2020, Избирательный округ №208, Людмила Давыденко
Людмила Давыденко. Фото: slovoidilo.ua
Людмила Давыденко. Фото: slovoidilo.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала жену умершего депутата Верховной Рады Валерия Давыденко Людмилу кандидатом в округе №208 Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Во исполнение решения Верховного Суда Комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в округе № 208 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года, Людмилу Давыденко", - говорится в нем.

Указано, что Давыденко будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

ЦИК внесла соответствующие изменения в постановление от 29 сентября № 317 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня на промежуточных выборах депутата 25 октября для голосования в одномандатном избирательном округе № 208", дополнив его приложение сведениями об указанном кандидате в депутаты.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября на заседании Центральная избирательная комиссия приняла решение отказать Людмиле Давыденко и еще 7 гражданам в регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады в округе №208 Черниговской области из-за отсутствия документов

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что основной версией смерти Давыденко является самоубийство.

Печерский районный суд Киева продлил арест подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в вымогательстве у предпринимателя 250 тыс. долларов за неразглашение данных об обстоятельствах смерти Давыденко, однако снизил альтернативный залог с 9 млн гривен до 1 млн гривен.

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