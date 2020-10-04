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04 октября 2020, воскресенье, 17:07 536
Общество 2020-10-04T18:45:01+03:00
Українські Новини
Огромная очередь из более чем 300 машин образовалась в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией

Огромная очередь из более чем 300 машин образовалась в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией

Александр Савич
Закарпатская область, пункт пропуска, Очередь на границе, Украина-Венгрия, Лужанка
Огромные очереди образовались в пункте пропуска
Огромные очереди образовались в пункте пропуска "Лужанка". Фото: pixabay.com

В пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области образовалась очередь из 345 машин, тогда как ранее очереди там уже случались в сентябре этого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

По состоянию на 12:00 в КПП "Лужанка" образовалась очередь из 345 машин, а в КПП "Тиса" находились 40 автомобилей.

Отмечается, что на других контрольно-пропускных пунктах очередей не наблюдается.

В конце сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров решить вопрос автомобильных очередей в пунктах пропуска на государственной границе.

Как сообщали Українські Новини, в июле на польско-украинской границе образовались огромные очереди из более чем 500 фур.

Также в августе Венгрия усилила контроль на границе, что и могло привести к образованию больших очередей.

Кроме того, семеро хасидов-нелегалов пытались попасть в Украину из Венгрии в сентября этого года. Им запретили въезд в Украину на 5 лет.

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