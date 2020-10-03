В Киеве жестоко убили администратора продуктового магазина

В Соломенском районе Киева жестоко убили администратора продуктового магазина. Женщину несколько раз ударили ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Вчера вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в складском помещении продуктового магазина на проспекте Отрадном он обнаружил женщину с ножевыми ранениями. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что в помещение магазина, в котором находилась администратор данного заведения, зашел неизвестный мужчина и впоследствии начал наносить женщине ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного преступления.

Напомним, летом под Житомиром рецидивист порезал в кафе девять человек. Один из пострадавших умер в больнице.

Ранее сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице.

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