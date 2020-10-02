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02 октября 2020, пятница, 15:41 1343
Экономика 2020-10-02T17:00:04+03:00
Українські Новини
Старт работы игорного бизнеса поможет вывести много денег из тени, - эксперты

Старт работы игорного бизнеса поможет вывести много денег из тени, - эксперты

Алина Заика
Игорный бизнес

Эксперты полагают, что старт работы игорного бизнеса поможет вывести много денег из тени.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин".

Елена Мочалова, глава общественной организации "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине", сообщила, что на сегодня в Киеве действует 236 игорных залов.

По ее словам, через нелегальные игровые заведения проходят очень большие суммы денег, которые только подогревают коррупцию.

"Крышевание бизнеса продолжается, несмотря на то, что за это введена уголовная ответственность. Просто выросли ставки", - сказала она.

При этом Игорь Романюк, эксперт игорного рынка, выразил уверенность, что игорный бизнес в Украине заработает, все будет налажено и будет работать.

Вместе с тем он поддержал идею исключения из законопроекта №2713-д идею введения налога на выигрыш с игорока.

Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Источник : Українські новини
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