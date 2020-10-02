Быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам, - мнение

Артем Кузьменко, партнер юридической компании Eterna Law, отмечает, что быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам. Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин". "По запуску комиссии и запуску выдачи лицензий, я не хотел бы давать прогнозов. Кабмин находится в рамках закона. Никаких сюрпризов положение о комиссии не содержит. 3 месяца есть у правительства на утверждение всех нормативных документов. Думаю, что больше всего проблем будет с лицензиями. Это будет сложный процесс", - сказал он. При этом Кузьменко добавил, что первые лицензии, возможно, будут выдаваться в декабре. "Имею надежду, что комиссия будет сформирована в этом году и останется время на выдачу лицензий в этом году. Так как это будет положительным сигналом для международных инвесторов... Также это станет одним из источников наполнению госбюджета и уменьшения дыры в нем, которая на следующий год заложена в 270 млрд гривен", - подчеркнул эксперт. Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.