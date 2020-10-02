подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам, - мнение
02 октября 2020, пятница, 15:32 864
Экономика 2020-10-02T17:00:05+03:00
Українські Новини
Быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам, - мнение

Быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам, - мнение

Алина Заика
Игорный бизнес

Артем Кузьменко, партнер юридической компании Eterna Law, отмечает, что быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин".

"По запуску комиссии и запуску выдачи лицензий, я не хотел бы давать прогнозов. Кабмин находится в рамках закона. Никаких сюрпризов положение о комиссии не содержит. 3 месяца есть у правительства на утверждение всех нормативных документов. Думаю, что больше всего проблем будет с лицензиями. Это будет сложный процесс", - сказал он.

При этом Кузьменко добавил, что первые лицензии, возможно, будут выдаваться в декабре.

"Имею надежду, что комиссия будет сформирована в этом году и останется время на выдачу лицензий в этом году. Так как это будет положительным сигналом для международных инвесторов... Также это станет одним из источников наполнению госбюджета и уменьшения дыры в нем, которая на следующий год заложена в 270 млрд гривен", - подчеркнул эксперт.

Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Игорный бизнес

Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Новости
Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Антикоррупционного суда 16:54
Дело о крушении самолета АН-26 расследует ГБР: назначены экспертизы, допросы и осмотры 16:50
Пальчевский критиковал Супрун, а теперь ведет в горсовет Одессы ее "зашквареных" сторонников во главе с Дубининой, – СМИ 16:48
Закон о столице от "Слуг народа" — антиевропейский, — Карасев 16:47
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на 5 октября 16:31
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
За должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов. Что о них известно 19:32 Обновлено
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
больше новостей
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok