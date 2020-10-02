Быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам, - мнение

Артем Кузьменко, партнер юридической компании Eterna Law, отмечает, что быстрое формирование регулятора игорного бизнеса даст положительный сигнал международным инвесторам.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин".

"По запуску комиссии и запуску выдачи лицензий, я не хотел бы давать прогнозов. Кабмин находится в рамках закона. Никаких сюрпризов положение о комиссии не содержит. 3 месяца есть у правительства на утверждение всех нормативных документов. Думаю, что больше всего проблем будет с лицензиями. Это будет сложный процесс", - сказал он.

При этом Кузьменко добавил, что первые лицензии, возможно, будут выдаваться в декабре.

"Имею надежду, что комиссия будет сформирована в этом году и останется время на выдачу лицензий в этом году. Так как это будет положительным сигналом для международных инвесторов... Также это станет одним из источников наполнению госбюджета и уменьшения дыры в нем, которая на следующий год заложена в 270 млрд гривен", - подчеркнул эксперт.

Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

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