Скандал в ОГХК: иностранного топ-менеджера уволили из-за коррупции

Фонд государственного имущества уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Питера Дэвиса из-за коррупции.

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, ФГИ на основании полученных фактов о нарушении врио председателя правления ОГХК Питером Дэвисом условий трудового контракта, освещенных в том числе в многочисленных обращениях народных депутатов Украины, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства, издал приказ о его увольнении.

"В сентябре Дэвисом было принято единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината компаниям, которые подконтрольны старому менеджменту ОГХК, отстраненному в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции. Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, которые являются добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам. Указанные участники рынка обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, возражения членов правления ОГХК против решения Дэвиса о продаже продукции компаниям, подконтрольным экс-менеджменту ОГХК, во внимание приняты не были.

Контрагенты, которые покупают продукцию ОГХК через добросовестных участников рынка, обратились к Девису с требованием немедленного возобновления поставок, чтобы избежать остановки их заводов в Европе и Турции, однако обратной реакции не было.

"На Вольногорском ГМК, несмотря на утвержденное штатное расписание, в руководство были включены лица из состава предыдущего менеджмента. При этом заместитель директора по реализации готовой продукции ВГМК, назначенный новым правлением ОГХК, был фактически отстранен от процесса продаж, а на руководителя отдела сбыта оказывалось давление из-за попытки препятствовать выгрузке контейнеров, которые были предназначены для компаний, являющихся добросовестными участниками рынка. За последние две недели Дэвис лично согласовал более десяти контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджменту ОГХК компаниями. Кроме того, в течение последних десяти дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК, похитив печать компании, прибегнув к единоличным действиям, которые привели к вымыванию финансовых ресурсов с ОГХК.

При этом одним из последних распоряжений Дэвиса была инструкция о продаже 1 млн долларов, которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты заработной платы, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний.

Согласно сообщению, учитывая ситуацию, которая сложилась на ОГХК, ФГИ принял решение освободить П. Дэвиса от занимаемой должности, при этом выяснением всех обстоятельств деятельности Дэвиса будут заниматься правоохранительные органы во взаимодействии с Фондом государственного имущества.

"Мы приняли экстренное решение об увольнении Дэвиса с занимаемой должности. Ситуация, которая сложилась в последние недели на ОГХК, создала риски для титановой отрасли Украины и поставила под сомнение возможность осуществления приватизации ОГХК, что и стало причиной для соответствующего решения ФГИ. Вместе с правоохранителями мы будем выяснять все обстоятельства деятельности Дэвиса в течение последних недель, которые сопровождались коррупционными схемами. В то же время ФГИ проведет комплекс мероприятий, направленных на поддержание операционной эффективности деятельности ОГХК и нивелирование угроз срыва подготовки к приватизации", - отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Денис Кудин.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июля Кабмин одобрил назначение врио предправления ОГХК Дэвиса.

В июне Фонд государственного имущества отстранил от работы исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Михаила Макарова по состоянию здоровья.

В частности, 8 апреля ФГИ получило обращение Макарова, в котором он сообщил, что, в связи со состоянием здоровья, согласно Уставу, полномочия и.о. предправления будет исполнять первый заместитель председателя Питер Дэвис.

17 апреля ФГИ заявил о попытке рейдерского захвата ОГХК со стороны бывшего руководства компании.

В марте Фонд государственного имущества сменил состав правления ОГХК.

ФГИ назначил первым заместителем председателя правления ОГХК Дэвиса и членами правления Натана Хазина, Татьяну Гогенко и Юрия Кияшко и прекратил полномочия предыдущих членов правления.

ФГИ отмечал, что назначение нового менеджмента призвано остановить коррупционные схемы во время процесса приватизации, в результате которой ОГХК будет передана инвесторам.

29 января Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОГХК Михаила Макарова.

Объединенная горно-химическая компания занимается добычей руд других цветных металлов.

В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат ((Житомирская область).

Летом ОГХК не хватило денег для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости