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02 октября 2020, пятница, 08:29 34
Общество 2020-10-02T09:15:02+03:00
Українські Новини
Непогода на Западе Украины. Спасатели предупредили о подъеме воды в реках

Непогода на Западе Украины. Спасатели предупредили о подъеме воды в реках

Анна Рудык
ГосЧС, погода в Украине, погода в Карпатах, Подъем уровня воды
Река Прут. Фото: Википедия
Река Прут. Фото: Википедия

В связи с сильными дождями на Западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что 2 октября ожидается повышение уровней воды над уровнями:

- на 0,5 - 1,5 м на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.)

- на 0,2 - 0,8 м на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), На реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.).

При значительных и сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

"1-2 октября на реках Центральной и западной части Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 ч 30 сентября в рамках коренных берегов; на реках восточной части - удержится повышенная водность с небольшими колебаниями уровней воды", - говорится в сообщении.

Также 1-3 октября ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8 часов 1 октября:

- на реках центральной и западной части Закарпатской области на 0,3-1,3 м;

- на участке Днестра Галич-Залещики, в результате добегания воды по руслу - на 0,7-1,3 м, без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре. 

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