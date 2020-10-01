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01 октября 2020, четверг, 18:05 76
Экономика 2020-10-01T18:30:03+03:00
Українські Новини
Выполнение доходов госбюджета улучшилось за 8 месяцев, — Пацкан

Выполнение доходов госбюджета улучшилось за 8 месяцев, — Пацкан

Елена Новикова
Госбюджет, Счетная палата, Валерий Пацкан, Расходы госбюджета, доходы госбюджета, Общий фонд госбюджета
Деньги. Фото: hvylya.org
Деньги. Фото: hvylya.org

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что за 8 месяцев текущего года из государственного бюджета не осуществлены расходы на 92,4 млрд гривен, в то время, как во втором квартале 2020 доходы и расходы украинцев уменьшились.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, передают Українськi Новини.

"Выполнение доходов госбюджета по сравнению с первым полугодием улучшилось. Ситуация с расходами, к сожалению, гораздо хуже. На данный момент не проведены расходы на 92,4 млрд гривен (12,5% от планового значения)", - сообщил председатель.

По его словам, самая сложная ситуация в Министерстве здравоохранения, которое не использовало 24,8 млрд гривен, из которых 13,6 млрд гривен (24% от плана) - на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения, а также в Министерстве обороны, которое не осуществило расходы в среднем на 10,6 млрд гривен, из которых 5,7 млрд гривен (41% от плана) - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

"Одной из причин могут быть задержки с принятием управленческих решений. Иногда надо брать на себя ответственность и использовать эти средства. У нас две вопиющие проблемы - пандемия и война на востоке. И эти средства нужно использовать", - отметил Валерий Пацкан.

Как сообщали Українські Новини, план расходов общего фонда государственного бюджета в 1-м полугодии 2020 не был выполнен на 51 млрд гривен.

Также в августе государственный бюджет был перевыполнен по доходам на 15,2%, или на 13,202 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что ждать украинцам от госбюджета на 2021 год.

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