Украина является чемпионом мира по продажам автогаза, им заправляют каждый 3-й автомобиль, – Куюн

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Укаина является чемпионом мира про продажам сжиженного газа для заправки автомобилей. А именно, каждый третий автомобиль на украинских заправочных станциях заправляется автогазом.

Об этом эксперт сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"За последние 7 лет потребление сжиженного газа выросло вдвое, а бензина – вдвое упало. Причина проста – акциз на газ в 4 раза меньше "бензинового" (52 против 213,5 евро/1000 л). Кроме того, огромный импульс потреблению газа дали нелегалы, которые в 2014-2015 года начали продавать газ из каждой дырки, благодаря популистскому решению правительства Яценюка наложить мораторий на проверки бизнеса. Помните газовые бочки на каждом углу? Вот, это оно. В итоге, если до 2014 года газ стоил вдвое дешевле бензина и рост на 6-8% в год, то в 2014-2016 временами был втрое дешевле и прибавил 63%! И теперь we are the champions! Во всем мире! Треть продаж через автозаправочные пистолеты – сжиженный газ. Притом, что в крупнейших странах-потребителях этот показатель не превышает 12%", - написал Куюн.

Однако эксперт отметил, что "это чемпионство печальное" - 70% автогаза Украина вынуждена импортировать, в основном из Российской Федерации и Беларуси. Еще одним крупнейшим поставщиком является Казахстан, откуда автогаз поставляется также по территории России.

Кроме того, Куюн прокомментировал "акцизную" реформу, предполагающую сближение ставок акцизов на автогаз и бензин и тем самым сдерживающую рост рынка сжиженного газа, а также дальнейший рост за счет использования бензина, производящегося украинскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Кременчуге и Шебелинке. "Если ничего не предпринять, через год-два, как минимум, один из заводов остановится – бензин попросту будет некуда девать", - уточнил эксперт.

"Есть в этой "акцизной" идее и определенная социальная справедливость: сегодня владельцы "бензиновых" машин платят вчетверо больше акциза, чем машины с ГБО (газобалонным оборудованием), хотя и те, и другие используют одни и те же дороги, которые, внимание, строятся главным образом за счет топливных акцизов. Выходит, что ездят одинаково, но покупатели бензина строят дороги вчетверо больше, чем "ГБОшники". Как по мне, это несправедливо", - считает эксперт.

Уточним, в данный момент предложены несколько законопроектов от основных заинтересованных групп.

НПЗ предлагают уровнять акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на едином уровне 139 евро/1000 л. Что максимально сблизит цены на бензин и газ, последний останется дешевле бензина, но фактически полностью закроет перспективу установки новых ГБО. "Они просто не окупятся. Дополнительные поступления в бюджет составят около 5 млрд гривен", - спрогнозировал Куюн.

Полярный по своей сути законопроект от народного депутата от партии "Европейская солидарность" Нины Южаниной лоббирует интересы продавцов сжиженного газа. "Предлагается не просто оставить текущее соотношение акцизов, но и законодательно зацементировать его на ближайшие годы. И если бизнес-интересы газовиков понять можно, то как стыкуется с риторикой партии "Евросолидарность", которую представляет Южанина, наращивание импорта энергоресурсов из России и удушение национальных производителей?" - задается вопросом эксперт.

По мнению директора консалтинговой группы "А-95", компромиссным вариантом может стать проект закона от председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Геруса предлагающий установить акцизы на уровне: автогаз – 124 евро/1000 л, дизтопливо – 139,5/1000 л , бензин – 169,5 евро/1000 л.

"При таком варианте бюджет получит дополнительно 8,3 млрд гривен, а сжиженный газ – длительную перспективу остаться на рынке, благодаря выгодности для машин с большими пробегами. Итак, бензин дешевеет, газ – дорожает, но остается привлекательным для машин с ГБО, украинские НПЗ получают развитие вместо забвения, а Дорожный фонд - новые деньги. Невероятно, но такой вариант вполне реален. Посмотрим, что получится на выходе после парламентской мясорубки", - подытожил Сергей Куюн.

