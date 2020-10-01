подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 5.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"
01 октября 2020, четверг, 12:47 11
Пресс-центр 2020-10-01T13:45:03+03:00
Українські Новини
5.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

5.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

Алина Заика

5 октября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Одесской области и города Одессы, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 3 по 9 сентября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, актуальные проблемы города Одессы, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Одесский областной совет, Одесский городской совет, а также кандидатов на должность городского головы.

Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра:ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Больше новостей о:

Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки
Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина
Новости
В двойке лидеров на выборах в Николаевский горсовет оказались ОПЗЖ и "Слуга народа", - опрос 13:40
В Киевской области 26 школ и 4 детсада закрыты на карантин 13:39
В Украине снова зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом 13:38
Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина 13:17
В Украине создадут "черный" список аграриев, которые отказываются выполнять форвардные контракты 13:09
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok