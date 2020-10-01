5.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

5 октября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы". Участники: Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа"; Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина". Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Одесской области и города Одессы, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 3 по 9 сентября 2020 года. Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, актуальные проблемы города Одессы, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Одесский областной совет, Одесский городской совет, а также кандидатов на должность городского головы. Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра:ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.