ТИК опубликовала окончательный список кандидатов в мэры Житомира

В то время как Центральная избирательная комиссия Украины утвердила цвет и форму бюллетеней, которые будут использоваться на местных выборах, Житомирская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в мэры города.

Как передают Українські Новини, об этом пишет Житомир.info.

Так, на должность городского главы Житомира баллотируется 13 кандидатов. Отмечается, что никому в регистрации отказано не было.

Кандидаты в мэры Житомира:

Андрей Дяченко (партия "За будущее"),

Елена Розенблат (ВО "Батькивщина"),

Людмила Зубко (партия "Европейская Солидарность"),

Сергей Сухомлин (партия "Предложение"),

Наталья Леонченко (ОПЗЖ),

Виктор Евдокимов (партия "Слуга народа"),

Матвей Хренов (Партия развития общин),

Иван Мартынчук (партия "Сила и Честь"),

Виталий Кирилюк (партия "Голос"),

Евгений Демчик (Радикальная партия Олега Ляшко),

Сидор Кизин (ВО "Свобода"),

Максим Мелешко (партия "Победа Пальчевский"),

Олег Комисарчук (Народный Рух Украины).

Как сообщали Українські Новини, ранее Львовская ТИК опубликовала итоговый список кандидатов в мэры на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Также сообщается, что согласно опросу на выборах в городской совет Харькова лидирующие позиции занимает ОПЗЖ и "Блок Кернеса".

Кроме того, глава Национальной полиции заявил, что никто из кандидатов в мэры не обращался к правоохранителям с просьбой об охране.

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