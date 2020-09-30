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30 сентября 2020, среда, 14:29 1664
Выборы 2020-09-30T15:00:02+03:00
Українські Новини
ТИК опубликовала окончательный список кандидатов в мэры Житомира

ТИК опубликовала окончательный список кандидатов в мэры Житомира

Константин Долгий
Житомир, Кандидаты, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua

В то время как Центральная избирательная комиссия Украины утвердила цвет и форму бюллетеней, которые будут использоваться на местных выборах, Житомирская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в мэры города.

Как передают Українські Новини, об этом пишет Житомир.info.

Так, на должность городского главы Житомира баллотируется 13 кандидатов. Отмечается, что никому в регистрации отказано не было.

Кандидаты в мэры Житомира:

  • Андрей Дяченко (партия "За будущее"),
  • Елена Розенблат (ВО "Батькивщина"),
  • Людмила Зубко (партия "Европейская Солидарность"),
  • Сергей Сухомлин (партия "Предложение"),
  • Наталья Леонченко (ОПЗЖ),
  • Виктор Евдокимов (партия "Слуга народа"),
  • Матвей Хренов (Партия развития общин),
  • Иван Мартынчук (партия "Сила и Честь"),
  • Виталий Кирилюк (партия "Голос"),
  • Евгений Демчик (Радикальная партия Олега Ляшко),
  • Сидор Кизин (ВО "Свобода"),
  • Максим Мелешко (партия "Победа Пальчевский"),
  • Олег Комисарчук (Народный Рух Украины).

Как сообщали Українські Новини, ранее Львовская ТИК опубликовала итоговый список кандидатов в мэры на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Также сообщается, что согласно опросу на выборах в городской совет Харькова лидирующие позиции занимает ОПЗЖ и "Блок Кернеса".

Кроме того, глава Национальной полиции заявил, что никто из кандидатов в мэры не обращался к правоохранителям с просьбой об охране.

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