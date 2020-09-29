Возле Байкового кладбища в Киеве автомобиль влетел в палатки с цветами и венками. Есть пострадавшие

Вслед за информацией о том, что в Киеве в метрополитене под поездом погиб человек, стало известно, что сегодня, 29 сентября, возле Байкового кладбища в столице автомобиль влетел в палатки с цветами и венками, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Магнолия-ТВ. Так, сообщается, что жуткая авария случилась утром на пересечении улиц Гринченко и Байковой, где столкнулись "ВАЗ" и "Ниссан". "Водитель "ВАЗа" находился в шоковом состоянии. Впрочем он рассказал, что двигался с Саперно-Слободской по Гринченко, хотел повернуть налево к кладбищу и вроде бы не заметил "Ниссан. При этом заверил, что ехал с небольшой скоростью 40-60 км\/ч. Произошло фактически лобовое боковое столкновение. Удар был настолько мощный, что "ВАЗ" отбросило на пешеходную зону, где он сбил 18-летнюю девушку, которая собиралась перейти дорогу, и въехал в палатки с цветами и венками", – сообщает Магнолия-ТВ. Авария возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября. Фото: Магнолия ТВ Водителю и пассажиру "Ниссана" чудом удалось выжить, хотя они и получили травмы. "Продавцы до сих пор не могут оправиться. Когда машины летели, люди едва успели отскочить и спастись. А одну из молодых продавщиц вообще спас случайный неравнодушный, говорит "родилась в рубашке", – передает Магнолия-ТВ. На место приехали сразу 3 кареты скорой помощи. Они госпитализировали двух человек из "Ниссана", пассажирку "ВАЗа" и девушку-пешехода. Пассажирку "ВАЗа" спасетелям пришлось вырезать из авто, так как ее зажало в салоне. ДТП возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября. Фото: Магнолия ТВ