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  • Возле Байкового кладбища в Киеве автомобиль влетел в палатки с цветами и венками. Есть пострадавшие
29 сентября 2020, вторник, 20:07 414
Происшествия 2020-09-29T20:13:26+03:00
Українські Новини
Возле Байкового кладбища в Киеве автомобиль влетел в палатки с цветами и венками. Есть пострадавшие

Возле Байкового кладбища в Киеве автомобиль влетел в палатки с цветами и венками. Есть пострадавшие

Александр Савич
Киев, ДТП, Байковое кладбище, ДТП в Киеве, ДТП с пострадавшими
Возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября произошла авария, одна из машина вылетела на тротуар на лотки с цветами. Фото: Магнолия ТВ
Возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября произошла авария, одна из машина вылетела на тротуар на лотки с цветами. Фото: Магнолия ТВ

Вслед за информацией о том, что в Киеве в метрополитене под поездом погиб человек, стало известно, что сегодня, 29 сентября, возле Байкового кладбища в столице автомобиль влетел в палатки с цветами и венками, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

Так, сообщается, что жуткая авария случилась утром на пересечении улиц Гринченко и Байковой, где столкнулись "ВАЗ" и "Ниссан".

"Водитель "ВАЗа" находился в шоковом состоянии. Впрочем он рассказал, что двигался с Саперно-Слободской по Гринченко, хотел повернуть налево к кладбищу и вроде бы не заметил "Ниссан. При этом заверил, что ехал с небольшой скоростью 40-60 км/ч.

Произошло фактически лобовое боковое столкновение. Удар был настолько мощный, что "ВАЗ" отбросило на пешеходную зону, где он сбил 18-летнюю девушку, которая собиралась перейти дорогу, и въехал в палатки с цветами и венками", – сообщает Магнолия-ТВ.

Авария возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября. Фото: Магнолия ТВАвария возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября. Фото: Магнолия ТВ

Водителю и пассажиру "Ниссана" чудом удалось выжить, хотя они и получили травмы.

"Продавцы до сих пор не могут оправиться. Когда машины летели, люди едва успели отскочить и спастись. А одну из молодых продавщиц вообще спас случайный неравнодушный, говорит "родилась в рубашке", – передает Магнолия-ТВ.

На место приехали сразу 3 кареты скорой помощи. Они госпитализировали двух человек из "Ниссана", пассажирку "ВАЗа" и девушку-пешехода.

Пассажирку "ВАЗа" спасетелям пришлось вырезать из авто, так как ее зажало в салоне.

ДТП возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября. Фото: Магнолия ТВДТП возле Байкового кладбища в Киеве 29 сентября. Фото: Магнолия ТВ

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